Moc dobře vím, jaká je výzva zabavit tříleté děti, které mají energie na rozdávání. Jenže, co když už je čtvrtý den zima a doma jsou již všechny hračky ohrané? V okolí Prahy existuje několik skvělých možností, jak dětem udělat perfektní program. V tomto článku vám představím tři z nich.

Krmení zvířátek v menších zoo koutcích

V okolí Prahy existuje několik menších zoo koutků, kde vám dovolí krmit a hladit zvířata a mají otevřeno i v zimě. Pro děti je to většinou nádherný a hlavně trochu dobrodružný zážitek. Osobně mohu doporučit například Statek u Merlina, kde najdete volný výběh králíků, velblouda či lamy. Druhým doporučením je zvířecí koutek Rodas v Šestajovicích. Zde jsou pouze zvířecí mláďata, které krmíte pomocí speciálních lahviček s mlékem.

Interaktivní výstavy

Takových, které by si opravdu tříleté děti užily moc není. Jsou ale výjimky, kde klidně strávíte celý den a ještě vám to bude málo. Taková je třeba Techmania v Plzni, která kromě spousty pokusů má nádherný dětský koutek s majestátním hradem, obří, ale bezpečnou skluzavkou či vodní dráhou pro lodičky.

Druhým doporučením je Národní zemědělské muzeum v Praze, kde se děti mohou mezi exponáty projet v malých traktůrcích, pohrát si v bohatě vybaveném dětském obchodě s funkční kasou či zkusit prolézačku se skluzavkou.

Bojovka doma

Pokud se Vám opravdu nechce nikam vyjíždět, tak vytvořte doma jednoduchou bojovku za pomocí úkolů, které jsou přímo dělané pro tříleté děti. Na internetu existuje mnoho materiálů zadarmo k vytisknutí, které jsou na to přímo dělané. Mohu doporučit například web ProDětiCokoliv.cz či Předškoláci.cz. Dejte do každé místnosti jeden úkol a pokud je děti stihnou vyřešit do nějakého časového limitu, tak dostanou malou odměnu.