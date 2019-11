Sezónu tak uzavřou jak jinak, než koncertem v Lucerna Music Baru v pondělí 25. 11. 2019. O tom, že byste si tuto show neměli nechat ujít, svědčí nejen fakt, že vloni se kapele podařilo LMB naplnit, i přesto že ojedinělý hudebně audiovizuální projekt za sebou měl teprve první sezónu, ale hlavně ten fakt, že letos přijal pozvání houslový virtuos Pavel Šporcl, který si s kapelou zahraje několik skladeb.

Spojení těchto dvou velkých hudebníků není náhodné. Tokhi hrál kdysi ve Šporclově hudebním programu Sporcelain jako perkusista. „Byla to pro mě ohromná zkušenost, naplněné sály, skvělí lidé v kapele i okolo, moc mě to bavilo. Hodně jsme si sedli a potkáváme se různě doteď, jsme v kontaktu často, jsme kamarádi. Jsem moc rád, že na naši nabídku kývnul, moc se těšíme,“ popisuje setkání s virtuosem Tokhi a dodává: „Když jsem přemýšlel, koho k nám na letošní koncert pozvat jako hosta, došlo mi, že některé skladby z desky a tour Sporcelain nejsou dynamikou a aranží tak moc odlišné, přišlo mi to jako přirozené spojení, Pavel souhlasil.“

Pavel Šporcl přiznává, že o podobném spojení přemýšlel už dlouho, jen společné plány s Tokhim hatily jeho pracovní závazky, protože jeho diář je opravdu našlapaný. „Tentokrát jsme společný termín našli, tak se na koncert těším,“ raduje se houslista. Spojit bubny a housle mohlo by se zdát poněkud troufalé. O úspěchu však Šporcl nepochybuje. „Sám jsem na to zvědavý, bude to spojení velmi netradiční. Musíme na tom hodně zapracovat, tak aby hudba zněla přirozeně, a přitom byla překvapující. Hledáme proto skladby, které se nám pro toto spojení zdají vhodné. Určitě použijeme něco ze Sporcelainu, ale také skladby Groove Army. Bude to nepochybně pecka,“ láká na koncert.

Projekt Royal Squad je show nejen po hudební, ale také po audiovizuální stránce. Přijďte se o tom sami přesvědčit! Vstupenky jsou v prodeji na www.musicbar.cz „Věříme, že v Lucerně vytvoříme ještě bouřlivější atmosféru, než tomu bylo loni,“ zve na koncert Tokhi.

Kateřina Fingralová, čtenář-reportér