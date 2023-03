Glosa: Zácpa nejen v Čakovicích

Zácpa nejen v Čakovicích Aniž bych dokončil známé poněkud hanlivé přísloví: Do Prahy je cesta dlouhá, kdo tam jede…. První část ale musím poopravit, že jde o cestu hodně, hodně zasekanou. Ve Francii takové dopravní zácpě říkají „bušón“. Pomalé popojíždění až stání probíhá každý všední den z Čakovic do Prahy nonstop od božího rána až do klekání. A většinou v osobním autíčku jede každý sám… No jo, ale kde je to v Praze lepší? A tak jak přemýšlím, tak přemýšlím, napadá mě jediné: Že si s tím sama příroda nakonec poradí!

Nekonečná řada aut v Čakovicích. | Foto: Pavel Kyselák