V Praze a se právě v těchto dnech můžete setkat s některými druhy ptáků, co patří jinak do lesů, mokřadů nebo vyšších poloh jako je třeba sluka hajní, chřástal vodní ale i králíček obecný. Je čas tahu, ptáci se jednotlivě, či i v menších hejnech přesouvají za teplejším prostředím. Ve městě ale také může skončit jejich putování nadobro, číhá tu na ně nebezpečí v podobě husté dopravy a nezabezpečených skleněných ploch.

Králíček obecný (Regulus regulus) je nezaměnitelný svým černě olemovaným, sytě žlutým proužkem na hlavě, má mezi 5 až 6 gramy a jeho rychlý metabolismus potřebuje téměř neustálý příjem potravy, který střídá s krátkými pauzami na spánek. Při prvních podzimních mrazících se jinak lesní ptáček přesouvá po migračních trasách, a právě Praha je významným uzlem severních populací. Po cestě hledají malé bezobratlé, jako jsou mšice nebo pavouci.

Právě takový případ nárazu do překážky se stal v officeparku na Praze 4. Skleněná fasáda budov zde sahá až k zemi a vysázená zeleň se jak v zrcadle odráží na všechny strany. Hned tři bezvládné králíčky našli zaměstnanci místní firmy po ránu na zemi před jednou z výškových budov. Ptáčkům se jim zželelo a otřesené pěvce odnesli do bezpečí. Ihned pak zavolali o radu odborníky na Pražskou zvířecí záchranku, 774155185. Ti doporučili přesun do tmy a klidu papírové krabice, a protože byl popis pacientů trochu zmatený, raději si zvířata zkontrolovali osobně. Po prohlídce se naštěstí nepotvrdily žádné zlomeniny a komplikace, králíčci po pár hodinách nabyli opět plné orientace a mohli být vypuštěni. Tentokrát ale do nedalekého Krčského lesa, kde se hned sami dokrmí v korunách stromů.

Foto, video: Památka zesnulých. Projděte se vinohradským hřbitovem

Co dělat, když…

Každý případ je vhodné posoudit individuálně, ale právě otřesy po srážce s autem nebo po nárazu do skla mají více méně stejný doporučený postup. Bezpečí a klid. Zásadní je se včas poradit s lidmi, co se na záchranu divokých zvířat specializují, a to ne na internetu, ale ideálně ihned telefonicky. Pro tento účel existuje pohotovostí číslo centrálního dispečinku pro Národní síť záchranných stanic 774155155.

„Nárazům do skleněných ploch se dá i předejít. Ideálně už přímo při vzniku návrhu architekta, který je poučen a s tímto rizikem pro ptactvo už počítá (pro příklad jsou nové pražské zastávky). U přízemních oken domů lze použít různé, i průsvitné polepy, které pohled ven neruší, nejméně náročnou metodou je okna v době jarních a podzimních tahů prostě vůbec nemýt,“ doporučuje Kateřina Landová z Pražské zvířecí záchranky.

Pražská zvířecí záchranka pomáhá divokým zvířatům bezplatně již od roku 2009. Specializuje se na rychlé zásahy, odchyty, první pomoc a převoz do záchranné stanice či k veterináři a poradenství na telefonu 774 155 185. Příběhy zvířat můžete také sledovat na facebookové stránce Záchrana zvířat v Praze nebo na TikToku a Instagramu.

Zvířecí záchranka vděčí za podporu městské části Praha 4, Praha 7, Praha 12 a hl. m. Praha. Tato podpora však pokrývá jen část potřebných nákladů. Pomoci můžete i vy darem na účet veřejné sbírky 33553322/0800, VS: 1111.

Autor: Kateřina Landová

Děkujeme za příspěvek a neváhejte nám posílat i ty vaše!

Foto: Hořící vycpané šelmy, zebra i lidské ostatky. To je výstava Ch. Hougeho

Foto: Křehké sklo i nádherné látky. Návrhářka Jiřina Tauchmanová umí se vším

Obrazem: Tereziánské léto vrcholí. Příroda hraje všemi barvami