Praha patřila flašinetářům. Konal se totiž osmý ročník festivalu Flašinet žije! Jednou ze zastávek byla i Kampa na Malé Straně. Prohlédněte si fotogalerii Martina Stehlíka.

V Praze se konal osmý ročník festivalu Flašinet žije! | Foto: Martin Stehlík

Festival byl zahájen koncertem v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, kdy barokní chrám rozezvučily oblíbené skladby klasické hudby. Ve 14 hodin se pak přesunul na náměstí Na Kampě u Karlova mostu, kde k poslechu byla improvizovaná vystoupení flašinetářů. Na večerním koncertě v Českém muzeu hudby zazněl Pachelbelův Canon in D, Dvořákova Humoreska, Ta naše písnička česká a spousta dalších oblíbených melodií. Po závěrečném koncertě se posluchači mohli zblízka podívat na různé druhy flašinetů, zeptat se hráčů na to, co je zajímá, a vyzkoušet si hru na flašinet.