Laskavý úsměv a vlídné jednání se známkami vrozená empatie, to vše charakterizuje multioborovou osobnost - publicistku, fotoreportérku, výtvarnici a ilustrátorku Evu Hubatovou.

Eva Hubatová, multioborová osobnost. | Foto: Eva Nestávalová

Entuziasmus, tvůrčí zápal a přehršel nápadů, i to vystihuje čtyřiašedesátiletou ženu ze západočeské metropole, jejíž četné aktivity dávno přesáhly hranice regionu i naší vlasti, z nichž mnohé souvisí s Prahou. U všestranných jedinců je zcela běžné, že disponují několika navzájem se prolínajícími činnostmi, čehož je důkazem i tato činorodá žena. Obdivuhodné je však to, že značný objem těchto činností věnuje fotografování a zejména ochotné mediální podpoře ostatních umělců - výtvarníků, hudebníků, básníků a celé řadě dalších profesí. Při úctyhodném výčtu toho, co dokázala, se nabízí otázka, jak to všechno mohla zvládnout? To tkví jak v její neobyčejné obětavosti vůči druhým, ale také v příkladné disciplíně, sebekázni a píli.