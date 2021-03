1. Disciplína všeobecně

Je pátek večer, tvoji kámoši jdou na párty. Půjdeš taky? To jistě můžeš, ale znáš to - dej si dej si. A ani se nensděješ a najednou je 5 hodin ráno, bolí tě hlava a zvracíš svůj těžce vydřený pokrok ve cvičení do záchodu. Kdyby jsi měl pořádnou disciplínu, tak si nedáš ani panáka a nepřijdeš v 5 ráno domů. To je jeden příklad, kde to můžeš zlepšit. Celková disciplína stravování, cvičení, ale i pozitivní motivace ti poskytne pevný základ.

2. Sleduj svůj pokrok

Nemám na mysli, že se máš každý den vážit a mít nervy, že nemáš pryč 5 kilo. Mám na mysli systematické vážení na speciální váze 1x do týdne, která ti ukáže tvoje % tuku. Všechny výsledky si zapiš na papír a sleduj jak to jde postupně dolů.

Jak se správně připravit na cvičení? Toto video může pomoci:

Zdroj: Martin Jánošík

3. Stanovuj si výzvy

Může to být cokoliv, co bude pro tebe opravdu výzva. Běháš pořád 5 kilometrů a konec? Co to změnit na 8 nebo 10, aby to byla ta správná výzva ? Nepřeháněj to, ale opustit svoji komfortní zónu bys měl.

4. Stanovuj si cíle

Začni tím, kde chceš být na konci měsíce. Buď k sobě upřimný a stanovuj si reálné cíle. Takové, které tě namotivují. Častá chyba je, že si stanovíte moc těžký cíl a chcete ho mít za co nejkratší čas. Ale tak to nefunguje. Dejte si opravdu záležet, aby Vaše cíle byly dostatečně motivující, ale zároveň dosažitelné za daný čas.

Osobní trenér,

Martin Jánošík