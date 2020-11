V září pár kontaktních setkání naše nezisková organizace Mezi námi, o.p.s. skutečně zorganizovala, ale brzy bylo jasné, že nás čeká opět další nucené odloučení od úsměvů a radosti ze společně strávených chvil.

Pohádkový les

Znovu nastalo období izolace, jejíž dopad nejvíce postihuje právě naše nejstarší. Proto se snažíme vazby mezi propojenými zařízeními a také našimi dobrovolníky udržovat i v distanční formě a vymýšlíme různé projekty na jejich podporu. Jedním z nich je “Pohádkový rok”, aktivita do které jsou zapojeny mateřské školy a seniorská zařízení.

Děti a senioři pro sebe navzájem tvoří dle zadaného tématu, pohádky měsíce. Začali jsme v září Večerníčkem, v říjnu jsme vyráběli vodníky a do konce školního roku nás čeká ještě spousta krásných pohádkových postav.

Těžká povinnost

Každý měsíc vyhlašujeme vítěze, skupinu, či jednotlivé zařízení, které se daného úkolu zhostilo nejlépe - víme, nelehký úkol a velmi těžké rozhodování. Celou soutěž pak uzavřeme v červnu velkou pohádkovou oslavou, sportovními hrami a vyhlášením celkového vítěze. Všechny zúčastněné čeká plno krásných odměn. Ale nepředbíhejme, prozatím se staráme, aby v rámci skupiny každá babička a dědeček, i děti, byli obdarováni pohádkovým výtvorem.

Pomoc seniorům i na dálku

Z paní učitelek a aktivizačních pracovníků jsou nenahraditelní pomocníci a kreativní podporovatelé. Rukama nám prochází nádherné obrázky, dekorace a dojemné vzkazy. Všem jde o jediné, pomoci našim seniorům překlenout tohle nelehké období ve zdraví na těle i na duši.

Pro mezigenerační propojení využíváme i moderní technologie, snažíme se povzbuzovat k natáčení video pozdravů a podle reakcí se nám to víc než daří.

Videopohádky od čtecích prarodičů

V mateřských školách vznikají úžasné počiny. Paní učitelky jsou plné inspirace a pro seniory s dětmi nahrávají i celá pásma písniček, básniček a pohybových říkanek. Na našem YouTube kanále taková najdete.

Když se potkávají generace, dějí se zázraky!

Například “VideoPohádky”. Náš program Přečti jen v trochu jiném kabátě. Naši dobrovolníci, senioři z Klubu pohádkových čtecích babiček a dědečků také nezahálí. Jejich setkání s dětmi při pravidelném čtení v mateřských školách jim natolik chybí, že jsme se společně rozhodli pro natočení pohádek na video.

VideoPohádky si tak děti mohou z našeho YouTube kanálu pouštět i doma. Že si projekt našel zalíbení dokazuje i iniciativa SenSen, která ho spolu s našimi dalšími vyhodnotila jako přínosný a obdarovala nás 7 tablety.

Propojení školek a domovů seniorů

Tablety najdou využití i v rámci našeho dalšího velmi interaktivního projektu “On-line setkání”. Zatím jich proběhlo pouze několik, ale doufáme, že v průběhu listopadu se nám podaří zorganizovat další. Pomocí virtuální technologie tak propojíme mateřské školy a seniorská zařízení. A navážeme na náš úspěšný projekt Povídej, v rámci kterého děti navštěvují seniory v jejich domovech. Už se na to moc těšíme a děkujeme všem, kteří nám v této aktivitě pomáhají. Myslíme na úžasný personál obou zařízení, bez jehož pomoci a elánu bychom nezmohli nic. Ale to ani v případě ostatních projektů, které za pochodu vymýšlíme a ladíme do té nejlepší formy, která má jediný cíl. Rozdávat co možná nejvíce radosti a úsměvů těm, kteří jsou v tento čas tolik zranitelní a na něž současná situace doléhá nejvíce.

Budeme moc rádi, pokud se k nám přidáte a budete pomáhat společně s námi. Uvítáme vás ve všech projektech, výběr necháme na vás. Myslíme, že každý si v našem menu najde to své. Detaily k jednotlivým aktivitám najdete na našich stránkách. Buďte s námi Mezi námi a neztrácejte víru v lepší časy. Pevné zdraví a pozitivní náladu přejeme nám všem!

