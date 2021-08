Co svět světem stojí – od té doby jistí lidé kradou a kradou, neb desatero přikázání božích jim naprosto nic neříká.

Návštěva chrámu Panny Marie Sněžné, který stojí na Jungmannově náměstí v Praze. | Foto: Pavel Kyselák

V úterý 10. srpna, v den svátku svatého Vavřince, jsem navštívil chrám Panny Marie Sněžné, který stojí na Jungmannově náměstí v Praze. Při odchodu jsem vytáhl z peněženky padesát korun a vložil do kasičky. To jsem ovšem netušil, že z mé peněženky „vyplácím“ naposledy. Poté jsem brouzdal nádhernou Františkánskou zahradou, odkud je možné kostel zhlédnout z boční strany. V zahradě jsem udělal pár snímků a přes pasáž pokračoval dál na Václavské náměstí, o němž jak známo zpívá Vašek Neckář či Jarek Nohavica písničku Podej mi ruku a projdem spolu Václavák… Hned za Můstkem jsem ovšem zjistil, že brašnička přes rameno neobsahuje moji hnědou peněženku. Byl to pro mě doslova šok… zkrátka žádná krásná slečna mně ruku nepodala, ale ta zlá a nevypočítavá divoženka mi v nestřeženém okamžiku vsunula ruku do mé brašničky… Peníze, občanka, karty…. Zrovna ráno toho dne jsem pořídil své milé vnučce dárkovou kartu Fénix. V neděli totiž měla narozeniny.