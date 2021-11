Počasí mladým závodníkům tentokrát přálo, byla sice zima, což není v listopadu nic divného, ale celé tři dny foukalo, takže se zkušenému organizačnímu a rozhodcovskému týmu pod vedením předsedy ČSJ Radima Vašíka podařilo odjet velmi pěkný závod a neuvěřitelných 130 rozjížděk – dvě kola základní části a nedělní vyřazovací část. V základní části se jelo systémem každý s každým a pátek i sobota přinesly slabší vítr, v sobou bylo i slunečno. Na neděli přišel silný vítr, a tak v dramatické vyřazovací části nechyběla ani mnohá převrácení, která rozhodla o pořadí týmů především ke konci výsledkové listiny.

Zato semifinále a finále přineslo neuvěřitelně dramatické souboje a opravdový team racing. Na rozdíl od začátku vyřazovací části, kdy spolu týmy soupeřily pouze na dvě vítězné jízdy, v závěrečných bojích musel tým pro vítězství získat tři body.

Vítězem závodu se stal tým vedený Františkem Burdou z JK Česká Lípa, který závodil společně s Ondřejem Klímou z YC Doksy a Janem Křížem z SK Štětí. Tým byl po základní části na třetím místě a o vítězství se musel pořádně poprat. V semifinále i ve finále se jelo pět rozjížděk a ta pátá se rozhodovala až na cílové čáře. „Tým jsme sestavili na poslední chvíli a bez tréninku jsme naskočili do závodu. Všichni už máme nějaké team racingové zkušenosti, tak to naštěstí nebyl problém. Měli jsme dobrou taktiku i rychlost, zvlášť v silnějším větru. Závod jsme si moc užili, byly skvělé podmínky. Máme velikou radost,“ smál se František Burda po závodě. Radost to musela být opravdu veliká, když po vítězství v poslední rozjížďce kluci naskákali do ledové Vltavy!

Na druhém místě skončil tým Jan Valenta (YC CERE), Jiří Tomeš a Lukáš Kraus (oba JK Česká Lípa), který vedl po základní části. Do semifinále postoupily také dva týmy z pražského Českého Yacht Klubu, které si to rozdaly o třetí místo. Úspěšnější byl tým ve složení Tomáš Peterka, Jan Škoda a Václav Zákoucký, který získal bronzové medaile. Ty bramborové zbyly na Elu Štolbovou, Kateřinu Lokajíčkovou a Jáchyma Klímu.

Neděli závodníkům zpestřila také Česká televize, která přijela s mladými jachtaři natáčet Lvíčata. Můžete se na ně podívat v sobotu 18. prosince na Déčku.

Text a obsáhlou fotogalerii nám poslala Eva Skořepová, které za ně děkujeme.