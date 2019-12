Teprve v této chvíli si jeden z hlavních organizátorů Tomáš Bezouška oddychne. A v zápětí dodává: „V rámci sobotní a nedělní Mikulášské jízdy jsme vypravili několik spojů z nádraží Praha-Smíchov do okolí Prahy. Jedné soupravě vévodí parní lokomotiva zvaná Šlechtična s vozy Rybáky, druhá možná jízda probíhá v tzv. Čertohráčku.“

I kolem trati postává hodně zvědavců, samotnou pýchou se dmoucí naleštěnou Lízu sice občas není pořádně vidět, neboť je zahalena do závoje z páry, ale i tak je to zážitek rovněž pro přihlížející. Zato však v historických vagonech se dřevěnými lavicemi nechodí jen průvodčí ve staré uniformě z doby ostře sledovaných vlaků, ale i Mikuláš s čertem a andělem. V osádce dlouhého vlaku totiž převažují malé děti, které za doprovodu rodičů či prarodičů si přišli užít v sobotu a v neděli nostalgickou mikulášskou jízdu do okolí hlavního města.

Pavel Kyselák

