Zpracování předlohy je velmi rychlé, trvá pouze pár vteřin. Hlas čtečky si lze nastavit dle svých potřeb, to znamená, že lze volit rychlost čtení, hlasitost, ale i se posouvat v textu dopředu a zpět. Díky kvalitním reproduktorům je přístroj použitelný i v hlučném prostředí. Tato pomůcka je vhodná pro zcela nevidomé, je však výborným pomocníkem i pro ty, kteří ještě mají zbytky zraku, ale zrak se jim při čtení brzy unaví.

Funkce čtečky a její jednoduchost oceňují hlavně senioři. Nevidomí uživatelé mohou čtečku ovládat zcela samostatně, bez pomoci vidící osoby. K umístění textu pod kameru pomáhají hmatné zarážky na přístroji, které ukazují, kam text přesně položit. Tlačítek na ovládacím panelu je jen několik a jsou tvarově odlišená a ozvučená. Čtečka tedy výrazně pomáhá při práci s texty, ať jsou to knihy či noviny, ale toto zařízení lze využít také např. v kuchyni, a to na rozpoznání textu na různých výrobcích – čaji či koření.

Benefitem čtečky je její lehkost (2, 5 kg), a tak velmi snadná přenositelnost, kdy je možné ji s sebou nosit na úřad, do zaměstnání či knihoven. Čtečka má baterii, díky níž přístroj vydrží bez napájení cca 5 hodin, je tak snadné ho vzít do terénu či jednoduše přemisťovat např. v rámci domácnosti. Výrobcem je holandská firma Optelec. Na český trh dodává tyto čtečky firma Spektra, v.d.n., která se zabývá prodejem moderních kompenzačních pomůcek. Na pořízení čtecích zařízení přispívá Úřad práce, standardně ve výši 90 % pořizovací ceny. S financováním také poradí ve firmě Spektra.

Jednu z těchto čteček si zakoupil v lednu 2022 i Jedličkův ústav a školy (JÚŠ) pro své klienty. Toto zařízení připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. Důraz ústav klade na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Cílem je co nejlepší integrace absolventů do běžného života a přirozeného sociálního prostředí. Služby jsou poskytovány přibližně dvěma stovkám dětí a mladých lidí, kteří denně navštěvují bezbariérové školy, bydlí celý týden v týdenním stacionáři nebo se účastní programu samostatného bydlení.

Ústav také podporuje dalších přibližně tři sta žáků, kteří chodí do běžných škol v místě bydliště. Jedličkův ústav najdete na pražském Vyšehradě – V Pevnosti 4.

Autor: Linda Albrechtová

