Proto netrénujte sami, aby se Vám nic nestalo. Trenér Vás naučí jak správně zapojit střed těla pomocí už zmíněného dýchaní. Tuhle schopnost zapojení středu těla využijete pak na zvládání každodenních činností, jako například nákup nebo úklid domácnosti.

Tréninkový plán

Být s trenérem v neustálém kontaktu a všechny tréninky mít naplánované tak, abyste dosáhli cíle který si určíte na úvodním setkání.

Stravovací plán

Bez kvalitní stravy jenom těžko dosáhnete na svůj fitness cíl. Je jedno jestli chcete hubnout a nebo nabírat svaly , jídlo je důležitý faktor tréninkového procesu. Je potřeba připravit stravovací plán podle chuti. Nejedná se o žádné drastické a nesmyslné dietní plány, ale o vyvážený jídelníček plný makro a mikro živin.

Pdívejte se, jak se správně připravit na trénink:

Zdroj: Martin Jánošík

Motivace

Poslední je psychologická složka kterou Vám dokáže zabezpečit kvalitní fitness trenér. Důležité je aby Vás cvičení bavilo a hlavně motivovalo. Trenér je tu od toho abyste to nevzdali i když to budete chtít udělat. Je to Váš kouč který poukazuje nato co děláte dobře a co špatně , kde máte přidat a jindy zase ubrat a regenerovat. Ukáže Vám cestu za lepším životním stylem a silnějším já.

Martin Jánošík,

Trenér-Jánošík