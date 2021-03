Děláme věci, které jsme nikdy ve svém životě nezkusili. Běháme městem, tančíme v lese, koupeme se v ledu, pleteme ze šňůr na prádlo, zpíváme hodně nahlas (doma), učíme se hrát na ukulele (doma), sjezdové lyže měníme za běžky, či skialpy…Všechny tyto činnosti mají jednoho společného jmenovatele. Tím je naše psychická hygiena. Co ale teď s našimi uzavřenými okresy….

Co ten štětec nebo tužka?

Záměrně jsem vynechala v předešlém výčtu jednu podstatnou činnost a sice tvorbu, výtvarné vyjádření, tvořivost, relax, uvolnění, jak kdo chcete. Úplně slyším některé z vás: "To není pro mně, já neumím kreslit". Pokusím se vám odůvodnit, proč byste to měli také zkusit. Právě teď, je ta doba, kdy děláme věci poprvé v životě. Nikdo nás nebude hodnotit.

Není zde učitel s červenou tužkou u školního výkresu. Nejsou tady ani lidé, před kterými se nechcete ztrapnit. Jen čistý list papíru. A ten snese hodně, jen si to zkuste. Kápněte trochu kávy, či červeného vína na bílý papír a nechte svoji ruku, prst tvořit. Čárat a rozmývat. Až bude hotovo, točte a otáčejte papírem, hledejte. Co uvidíte? Je tam váš den, zážitek, radost, smutek, vztek, láska….Hodnotí vás někdo? Jestli ano, tak jen vy sami. Na to teď chvilku zapomeňte.

Zajímá vás, co s tím dál?

Najděte si čistý list papíru, tužku, propisku, štětec, jak kdo chce a připojte se k nám. Jedno je neuvěřitelně jisté. Energie skupiny a lektorova tužka dosáhne i na váš monitor. Sami jsme tomu nevěřili, ale je to tak. I v online lekci, i když je u vás doma, jste v jiném světě.

Na papíře zůstane smutek a vztek, ve vás pak zážitek, radost, láska……. A mně zajímá, jaké slovo doplníte vy. Zda je kresba na papíře povedená, či není je v tuto chvíli úplně jedno. Ukážete ji ostatním a lektorovi přes monitor počítače? Budete chtít svoji kresbu, či malbu korigovat? Nebo se podíváte na výtvory ostatních a ten svůj zahodíte? Nebudete kreslit a malovat vůbec? Počkáte si, až po lekci? Vše je dovoleno, nic není předurčeno. Jen úterní termín, téma a náš Atelier ŠUM odkud.

Cože, jakže? Kdy a kde?

Každé úterý od 18:00 u vás doma, od nás z Atelieru ŠUM. Kreslení, malování online živě s lektorem Pavlem Kocychem. Pro podrobnosti najdete na webu a tam se můžete i přihlásit.

Nemáte v tuto dobu čas?

Podívejte se na videa točená v našem Atelieru ŠUM: Začínáme s kresbou. Přidejte se! Lektor Pavel Kocych, kamera střih Mikuláš Klápště, hudba Michal Turek. Zatím k vidění první série Nástroje a materiál. Než to dokoukáte a vše vyzkoušíte, bude druhá o technikách kresby struktur a další série o malířských technikách.

Věřím, že se nám se štětcem, či tužkou v ruce podaří přečkat dobu covidovou v lepší psychické kondici.

Štětci a tužce zdar. Z Ateliéru ŠUM volá Zuzana