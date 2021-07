Igor Vejsada, tanečník, choreograf a v tuto chvíli baletní mistr Pražského komorního baletu, se v závěru týdne rozloučí se svou profesionální taneční kariérou. V pátek 2. července v 19.30 hodin naposledy zatančí hlavní roli v choreografii Chvilka POEzie. Po představení, které proběhne v jediném exkluzivním uvedení na letní scéně Azyl78, pokřtí Vejsada novou autobiografii a ve stejný den oslaví také své půlkulaté jubileum.

Pražský komorní balet tančí v pátek v šapitó Azyl78. Tanečník a baletní mistr Igor Vejsada se tam rozloučí s profesionální kariérou. | Foto: PKB

V rámci komponovaného večera s názvem L.I.VE – Loučení Igora Vejsady s taneční kariérou budou uvedeny tři choreografie. Dílo Fo(u)r One vytvořil Petr Zuska v roce 2019 na kompozici indických, irských, arabských a židovských balad přímo pro Pražský komorní balet. Za interpretaci sóla získala loni Tereza Hloušková, sólistka souboru, širší nominaci na Cenu Thálie. „Malá hříčka v anglickém názvu ‚Fo(u)r One‘ evokuje dva základní významy: ‚čtyři´ a zároveň ‚pro jednu´. Jedná se totiž o čtyři písně ze čtyř různých koutů světa, do značné míry reprezentující esence čtyř hlavních, starých, ale dosud existujících a živoucích kultur lidstva – to vše v postavě jedné ženy,“ řekl ke svému dílu Zuska. Pro taneční divadlo s názvem Chvilka POEzie inspirovala Marka Svobodníka jedna z nejznámějších básní romantismu, proslulý Havran Edgara Allana Poea. V hlavní roli inscenace bude tančit Igor Vejsada. „Látka, kterou jsem si vybral, je de facto horor. A v hororu jde vždycky o čas“, vysvětluje Svobodník. „Vy víte, že ta či ona věc se stane, otázkou je, ale kdy. Koncept Poeovy básně Havran jsem transponoval do černé grotesky, komiksu, situačního až absurdního humoru tvrdšího ražení, avšak s určitou dávkou ‚poezie‘.“