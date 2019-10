Babí léto Mezi námi

Babí léto, kdo by ho neměl rád :) Krásný slunečný čas, kdy příroda zpomalí a začíná rozdělovat, aby vše potřebné uložila a později znovu zúročila. Daný to koloběh života. I my v Mezi námi začínáme bilancovat a těšit se z darů naší práce, i když o zpomalení nemůže být řeč. Přemýšlíme o nových projektech a plánech, aby se z našich aktivit mohlo těšit co nejvíce potřebných.

Mezi námi spojuje děti a seniory. | Foto: Mezi námi o. p. s.