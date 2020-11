Současná koronavirová krize uštědřila drsnou ránu i Přestupní stanici. Aby mohl sociální podnik dál fungovat, pořádá od 1. listopadu čtrnáctidenní Pouliční a(u)kci, do které se zapojila celá řada známých osobností. Výtěžek z aukce poputuje na platy lidí bez domova, kterým Přestupní stanice nabízí odrazový můstek k začlenění do běžného života.

Pomoc lidem bez domova

Přestupní stanice je unikátní projekt, který funguje jako sociální podnik zaměstnávající lidi bez domova, kterým umožňuje návrat k normálnímu způsobu života. Nedává šanci jen lidem, ale i věcem. V již dvou secondhandových obchodech v Praze, kde jsou lidé bez domova zaměstnaní jako prodavači či vedoucí, můžete zakoupit oblečení, doplňky či knihy z druhé ruky.

Online aukce

Stejně jako jiné podniky měla i Přestupní stanice náročný rok a rozhodla se bojovat s krizí po svém.

Od 1. listopadu pořádá jedinečnou online aukci, do které se zapojily slavné osobnosti českého společenského a uměleckého prostředí. Každý den si lidé budou moci pořídit originální kousek, který celebrity pro tuto příležitost věnovaly. Například vlastnoručně natočený a podepsaný film René od Heleny Třeštíkové, blána na bicí od skupiny Tata Bojs, oblíbený batoh moderátorky pořadu Branky, body kokoti Terezy Dočkalové či sošku Anděla od Davida Kollera.

Dary od slavných osobností

Známé osobnosti předali své dary do aukce tematicky přímo na ulici, kde má také výtěžek z dražby pomáhat nejvíce. „Už teď můžeme prozradit, že se nám sešla celá řada krásných a zajímavých věcí,

od předmětů z domácnosti, uměleckých děl, oblečení, knih, vinylů až po velmi osobní věci jako je pánské spodní prádlo nebo osobní talismany. Rozhodně je na co se těšit!“ poodhaluje zakladatelka Přestupní stanice Eva, ale nechce prozradit více.

Akce na čtvrnáct dní

Každý den až do 15. listopadu, budou k dispozici až dva kousky k vydražení. Předmět padne do rukou tomu, kdo do půlnoci téhož dne nabídne největší finanční částku v komentáři pod fotkou osobnosti s draženým předmětem. Vyvrcholení a oficiální zakončení těchto 14ti dnů bude v závislosti na vládních opatřeních v pondělí 16. listopadu 2020, kdy se diváci A Studia Rubín mohou těšit na benefiční představení Obludov. Z každého prodaného lístku poputuje částka 150Kč na podporu Přestupní stanice.

Optimistiký pohled

“Moc všem děkujeme za podporu a za optimismus, který nám jejich pomoc dodává,” říká Eva. V rámci celé akce bude možné přispět v aukci, nákupem oděvů nebo návštěvou divadla. „Věřím, že si každý najde tu nejlepší cestu a bude spokojený,“ doplňuje s nadějí v hlase Dudová. “Když všechno dobře dopadne, bude moct Přestupka dát šanci i dalším lidem bez domova!”

Oficiálním partnerem této a(u)kce je Divadlo A Studio Rubín a pakliže to situace po nouzovém stavu dovolí, čeká na hosty divadelní kavárny a baru možnost vybrat si za drobný příspěvek outfit nebo doplněk na věšácích Přestupní stanice, které zde budou po celou dobu internetové aukce k dispozici.

Akce na facebookovou akci ZDE.

VERONIKA PŘÍKAZKÁ