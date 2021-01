Kočičí dáma, která od svého majitele musela kvůli jeho zdravotním důvodům odejít hledá nový domov.

Kočičí dáma hledá nový klidný domov. | Foto: Pražský spolek ochránců zvířat

Lilli (naroz. 2008) je nesmírně elegantní kočičí dáma, křízenka Mainské mývalí. Poslední čtyři roky svého života žila u svého páníčka, který ji miloval a ona jeho. Bohužel se u něj v posledních dvou letech rozvinula silná alergie a tak, ačkoli by moc schtěl, si ji už nemůže nechat. Je opravdu krásná, ale její hlavní předností je povaha - je milá, ale "svá". Ráda si hraje s gumičkami do vlasů a mazlí se podle vlastního "mazlicího harmonogramu"- ráno, když vidí, že její dvounožec vstává, pak večer, na dobrou noc a přes den občas, když má náladu. Není nijak náročná, jen prostě chce mít svůj domov a svoje lidi tehdy, když i jim se chce se jí věnovat. Je zvyklá jíst kvalitní granuje a k nim občas kapsičky, které miluje. Chodí vzorně na kočičí toaletu, ale nemá příliš ráda česání. Je kastrovaná a plně očkovaná. Byla by ideální společnicí pro staršího člověka nebo do klidné rodiny.