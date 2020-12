Sofie (naroz. asi 2011) má, přes svoji krásu a eleganci, v životě smůlu. Paní, u které žila od koťátka, krátce po osvojení malé Sofinky zemřela a kočičky se ujala její sestra. Ta ji však neměla ani rok, když zjistila, že má alergii čemuž dlouhá srst rozhodně nevyhovovala. A tak se v roce 2012 musela Sofie opět stěhovat. Vzala si ji k sobě hodná paní a kočička od té doby bydlela v panelákovém bytě.

Měla svůj domov a svoji paničku a byla spokojená. Až do letošního listopadu, kdy se paní ze zdravotních důvodů musela přestěhovat do zařízení, kde kočičky klientům nepovolují. Bohužel k její rodině také nemůže, protože ve svém věku už nesnáší povyk malých dětí, s nimiž by zde musela být v kontaktu. Sofie je opravdová krasavice a velká osobnost. Mazlí se, když sama chce, ale pak jasně dává na jevo, jak svého člověka miluje. Se svou poslední paní také pravidelně spávala v nohou postele.

Je kastrovaná a samozřejmě bez problémů používá kočičí toaletu. Je zcela zdravá, protože celý život měla tu nejlepší péči. Hledáme pro ni klidnou domácnost bez malých dětí a hlavně člověka, který by ji miloval takovou, jaká je. Opravdu stojí za to!

Kontakt: psoz@seznam.cz nebo 728 193 712

Ztracená kočička

Při převozu do nové rodiny na Praze 8, ul. Roudnická utekla asi 1,5 roku stará černobílá kočka Eliška. Kdybyste měli nějaké informace, volejte prosím na 728193712, případně napište na email hanajanisova@email.cz

Aktuální info o pátrání najdete ZDE.

Leták ke sdílení najdete i na naší facebookové stránce.

Děkuji za pomoc,

HANA JANIŠOVÁ