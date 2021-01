Darinku postupně opustili všichni její kočičí přátelé. Potřebovala by najít trpělivou rodinu, která by jí poskytla milující domov.

Darinka je v útulku již dva roky. | Foto: útulek Kocour Felix

Darinka je přibližně tříletá kočička s nádherným očima. Dostala se k nám do útulku Kocour Felix v Klecanech před dvěma lety. Původně bydlela se svou majitelkou a s devíti dalšími kamarády na její chatě, jenomže její panička bohužel zemřela a tak se Darinka ocitla u nás v útulku. Všechny její kamarádi už útulek opustili, našli vlastní domovy. Darinka si tedy našla nové kamarádky, jenže ty - Dorotka, Janička i Micinka, domov už také našly a Darinka má stále smůlu. Snad prosto, že ačkoli se nechává hladit od lidí v útulku, které zná, k návštěvám se bojí přijít. Potřebovala by se dostat do trpělivé rodiny, která by jí dala čas, aby si zvykla - pak z ní bude pro své lidi ta neúžasnější společnice .