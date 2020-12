Rodinka ze zahrádkářské kolonie hledá nový domov.

Kočičí rodinka ze zahrádkářské kolonie. Foto: Hana Janišová | Foto: Deník / VLP Externista

Bílomourek Bert, jeho bíločerná sestřička Bety a druhá černá Sisi (naroz asi 05/2020) se narodili mourovaté mamince jménem Hruška v jedné pražské zahrádkářské kolonii. Bohužel místní lidé je tam nechtěli (další dva jejich sourozence dokonce otrávili) a tak koťátka s maminkou byla odchycena a putovala do bytového depozita PSOZ v Praze na Vinohradech. Bert a Bety jsou úžasní mazlíci a měli by ideálně jít bydlet spolu. Sisi je velmi fixovaná na maminku Hrušku a ani jedna nejsou zatím nijak moc mazlivé, ale už dělají velké pokroky, takže u trpělivého majitele by z nich brzy byli stejné miláčci, jako jsou Bety a Bert. Všichni jsou očkovaní a chodí na kočičí toaletu. Hruška je již též kastrovaná.