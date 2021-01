Kája (naroz. asi 2012) žil celý svůj život, ještě se skupinkou dalších (kastrovaných) koček, v areálu jedné pražské nemocnice. Pacienti i personál měli místní kočičky rádi, ale Káju asi nejvíce, protože byl úžasný mazlík a lidem, kteří jej krmili, když na to měli čas, klidně dokázal usnout na klíně.

Špatný domov

Jenže v roce 2019 se vedení nemocnice rozhodlo, že tady kočky už nechce, a tak jim místní krmičky postupně našli domovy. Kájovi také, ale měl smůlu: v novém "domově" jej zavřeli do jedné místnosti, a kromě krmení za ním skoro nikdy nechodili. Takto na samotce strávil skoro dva měsíce! Byl opravdu nešťastný, a dokonce přestával jíst. Naštěstí jedna z paní, které kočičky v nemocnice krmila, jej jednoho dne navštívila a zjistila, jaká je situace. Tak se Kája velmi rychle opět stěhoval, tentokrát do rodiny, která přišla o předchozího kocourka a rozhodně by zde nebyl o samotě. Jenže chudák kocourek za ty dva měsíce ztratil k lidem důvěru a v novém domově, kde je nyní skoro tři týdny je většinou zalezlý pod postelí a nechce komunikovat. Možná je to i tím, že mu zde něco vadí, ale to je těžko říct.

Každopádně musí co nejdříve najít nový domov – místní jej už dále nechtějí, nemají trpělivost a přesun do útulku by pro něj byla asi konečná. Najde se někdo, kdo bude pomůže kocourkovi, který byl ještě nedávno největší mazel a kamarád, znovu získat důvěru k lidem?

Kontakt: psoz@seznam.cz 728 193 712