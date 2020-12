Pat a Mat (naroz. asi 06/2020) nejsou bráškové a asi se ani neznali, dokud se nesešli v "dočasce" Pražského spolku ochránců zvířat. A nebo ano?

Pat a Mat jsou možná bratři - jen ale posuďte sami, jak moc jsou si podobní. Zde je na fotografii Pat. | Foto: Pražský spolek ochránců zvířat

Byli nalezeni každý v jiné středočeské vesnici skoro ve stejný den a jsou si neuvěřitelně podobní. Možná je někdo záměrně vyhodil a to každého jinde - to už se nedozvíme. Okamžitě se skamarádili a protože jsou velmi hraví a akční, začali společně tropit různá kočičí alotria. Jsou však i velcí mazlíci, ale je třeba počkat, až si dohrají - když je pak začnete hladit, okamžitě začnou příst jako kolovrátek. Prostě ideální společníci do rodiny s většími dětmi nebo do kterékoli domácnosti, kde lidem nevadí akčnost a temperament. Jsou krásní a mají velmi hebké kožíšky, samozřejmě umí používat kočičí toaletu a jsou již očkovaní. Do nového domova by měli jít ideálně společně, ale není to podmínka.