Přečtěte si příběhy obouch kočičích společníků, kteří již několik let hledají nový domov.

Hodná kočička Adélka hledá nový domov

Adélka je přibližně šestiletá kočička, která k nám do útulku Kocour Felix v Klecanech přijela přibližně před čtyřmi lety z Průhonic. Před tím žila na pozemku, kde bydlel pán, který tam kočky krmil a množil, jenomže jakmile se to dozvěděli majitelé pozemku, přikázali mu se koček zbavit. Pan neváhal a zbavil se jich hned. I když sliboval značně menší skupinu koček, ve výsledku se jich k nám dostalo přibližně 40, ze kterých v útulku i s Adélkou zbývá 7.

Adélka bývala plašší, ale teď, když se léčí, získala k lidem velmi kladný vztah. Ráda se mazlí, pořád vrní a mluví s námi. Jedná se o velice něžnou kočičku, která by byla vhodná jak k ostatním kočkám, tak sama. Jakmile se doléčí, chtěli bychom jí konečně po čtyřech letech v útulku najít domov. Najde se někdo, komu doma chybí takováto milá přítelkyně?

Kontakt: psoz@seznam.cz nebo 728 193 712

Skutečný kočičí Fešák hledá domov!

Fešák (naroz. asi 2015) je mohutný krasavec, hodný svého jména. K nám do útulku Kocour Felix v Klecanech se dostal přibližně před čtyřmi lety z Průhonic. Před tím žil na pozemku, kde nájemce krmil a množil kočky, jenomže jakmile se to dozvěděli majitelé pozemku, přikázali mu se koček zbavit. Pan neváhal a zbavil se jich hned. Dovezl nám jich zhuba 40. Z původně dost plachého kocoura se během posledního roku v útulku stal mírný miláček. Hladit a dokonce i nosit se nechá bez problému, dokonce si kvuli dredům nechal bez protestů oholit bříško. Nutně potřebuje milující rodinu, která mu dá čas, aby se zcela adaptoval.

Fešák celoživotně bojuje s dredy, má totiž o něco delší srst než ostatní kočky, moc by mu prospělo, kdyby se dostal do nového domova, kde by si jeho majitelé našli čas na občasné česání. Svým lidem bude úžasným společníkem.

Konatkt: psoz@seznam.cz nebo 728 193 713