„Čísla jsou neúprosná. Z velkého průšvihu se řítíme do katastrofy. Před měsícem jsme přijímali na oddělení JIP jednoho člověka s covidem týdně. Před dvěma týdny jednoho denně a v těchto dnech jsou to dva až tři denně,“ upozornil týden před koncem října František Duška, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FnKV), během mé návštěvy tamních „covidových“ oddělení intenzivní péče.

O necelé dva týdny později mi Duška přes Messenger vzkázal: „Zatím dobré. Pacientů je hodně, ale zvládáme to. Medici a sestry fungují, jak to nejlépe jde. Zaplať Pánbůh za ně.“

Během dosud nejsilnějšího náporu epidemie přijímali ve FnKV denně tři až čtyři pacienty v těžkém stavu.

Všichni už jsou otrávení

„V jednu chvíli to bylo na hraně. Kapacitu jsme měli v podstatě obsazenou, nikdy jsme se ale nedostali do situace, že bychom neměli pacienta kam přijmout,“ vzpomínal lékař s mnohaletými zkušenostmi v urgentní medicíně na chvíle, kdy se i po výrazném rozšíření kapacity blížila lůžka JIP ke svým limitům a většina jich byla obsazená covid pozitivními pacienty.

Těch dnes sice přijímají méně nejen na Vinohradech, ale i tak hlásí pražské nemocnice obsazenost lůžek v kategorii ARO/JIP kolem 86 procent.

„Je to únavné a náročné. Všichni jsou z toho už otrávení. Strašně rádi bychom se vrátili do normálního provozu. Všichni ale také víme, že to nejde,“ poznamenal Duška k fyzické a psychické kondici jeho kolegů zdravotníků, pro které potýkání s koronavirem zdaleka neskončilo.

Na každém „covidovém“ oddělení má typický tým na denní dvanáctihodinové směně tři zkušenější sestry, tři méně zkušené a medika ve funkci sanitáře.

„Oddělení drží nad vodou naše sestry svými přesčasy plus studentky magisterského studia intenzivní péče,“ řekl přednosta. Medici, kteří měli pomoc v nemocnicích donedávna povinnou, v případě FnKV velmi fluktuují a kvůli studijním povinnostem absolvuje většina z nich pouze jednu až dvě směny měsíčně.

Jediné východisko

Duška se nezatěžuje přemýšlením o tom, co může a nemusí nastat v nejbližších týdnech. „Nejsem Šmucler, neumím to předpovídat. My musíme věci brát, jak přicházejí,“ říká.

Počty pacientů s covidem podle něj v nemocnici zatím celkem přesně reflektují celostátní vývoj. „Když je vzestup v nově diagnostikovaných případech, tak za čtrnáct dnů je vzestup u nás a obráceně,“ zdůraznil lékař, který se bojí jedině toho, že ve společnosti vypukne iracionální antivakcinační kampaň.

„Hrozí, že pár s prominutím magorů na internetu zmanipuluje lidi, kteří se pak nebudou chtít naočkovat,“ pokračoval Duška, který považuje očkování za jediné východisko ze současné krize.

S kolegy proto plánuje masivní mediální kampaň, během níž se nechají zdravotníci demonstrativně naočkovat. „Bez vakcinace se bude pořád dokola vše zavírat a zase otevírat, nemoc sama nezmizí,“ upozorňuje. Nejde přitom o zdravotníky.

„My děláme svou práci a nejsme tu od toho, abychom si oddechovali. Jde ale o zdraví populace, o životy lidí. Můžeme spekulovat, jestli těch devět tisíc lidí už umřelo s covidem nebo na covid. Celkový nárůst zemřelých oproti stejným obdobím minulých let ovšem hovoří sám za sebe,“ uzavřel.