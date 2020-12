„Bohužel mám pocit, že naše branže to odnese nejvíc. Jako první nás zařízli, jako poslední nás pustí k práci,“ neskrývá rozčarování lídr hodně oblíbené pražské ska kapely Sto zvířat Jan Kalina.

Se svými parťáky se těšil, že si užijí tradičně nabitý koncertní rok, ale ten se prakticky ani nestihl rozjet a dostal nucenou stopku.

„Jelikož jsme letos slavili třicet let existence kapely, měli jsme hrát na majálesech, všech velkých festivalech, na městských slavnostech, vinobraních a protože jsme vydali v říjnu nové album ´30 let testováno na lidech´, pochopitelně jsme měli naplánované podzimní turné po velkých sálech. To vše jsme museli oželet a navíc jsme se z úst předchozího ministra zdravotnictví dozvěděli, že nejsme muzikanti, ale že se zabýváme volnočasovou aktivitou… Celkem jsme přišli asi o 70 koncertů,“ vypráví.

Zrušený křest alba

Protože se muzikou živil, musel se poohlížet jinde. „Já jako otec čtyř dětí a hudebník na plný úvazek samozřejmě zažívám bezesné noci, přemýšlím co a jak bude, no je to náročné… Vrátil jsem se ke své původní profesi výtvarníka a kreslím portréty. Prachy vem čert, ale ty koncerty člověku strašně scházejí,“ pokyvuje hlavou Kalina.

„Asi největší bolest nám způsobilo zrušení listopadového křtu alba v pražském Fóru Karlín, do jehož propagace jsme pár desítek tisíc narvali, o prodaných vstupenkách nemluvě. Naštěstí naši fanoušci jsou poměrně trpěliví, lístky zůstávají v platnosti a my věříme, že to nakonec klouzne,“ přeje si. Bez možnosti živého hraní a s nutností shánět obživu jinde, neprožil úplně příznivý rok. Nuda to ale rozhodně nebyla.

„Na jaře jsme natočili již zmíněné album, které vyšlo 10. října a jsme nadšení, jak je přijímáno veřejností i hudebními kritiky. Máme natočený nový klip, který bychom rádi vypustili v lednu, cvičíme, jsme intenzivnějšími rodiči, než tomu bylo v předchozích letech, kdy jsme hrávali více než 100 koncertů ročně, těšíme se až ledy puknou,“ doufá.

Fanouškům skupiny Sto zvířat nezbývá nic jiného, než doufat s ním. A kapelu mohou podpořit pořízením nového alba, suvenýry a podporou na dálku.