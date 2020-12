Zdroj: DENÍK/Jan Prokeš„Lidé mají chuť se vidět a bavit. Podnik začal fungovat ze dne na den, protože už je jaksi zavedený. Proto nejsem ochoten ho pustit a začínat znovu, až se situace úplně stabilizuje,“ svěřil se Pražskému deníku Maršálek, který má praxi v oboru už téměř čtvrt století a dnes zajišťuje provoz baru z většiny sám, jen s pomocí občasných brigádníků.

Půjčka od rodiny

Během jarního i podzimního lockdownu měl dokonce nabídky od stálých hostů a zároveň kamarádů na půjčky, které by splácel po opětovném otevření jejich útratami ve výčepu.

To ale odmítl, protože si nechtěl vytvářet závazky do budoucna. Složitou situaci řešil půjčkou od rodiny a žádostí o program Covid nájem, díky němuž platí po dobu nucené uzávěry poloviční nájemné majitelům domu.

Program má podle hostinského značné zádrhele. „Je tam paradox, že když vám majitel domu neodpustí 30 procent, tak od státu nedostanete nic,“ upozorňuje. Podle vlastních slov musel dvakrát vlastnici domu, které je přes osmdesát let, donutit jít na úřad podepsat notářsky ověřený dokument. „Některé domy mají více majitelů, kteří ani nežijí v Česku, a kvůli tomu snadno nastává problém se splněním povinností, které jsou s podporou spojené,“ dodal Maršálek.

Chybí jakákoli jistota

Období nucených uzávěr trávil hostinský u otce na chatě za Prahou. „Jsem singl a náklady jsem zakonzervoval na nezbytné minimum, i tak mám ale kvůli vládním omezením ještě nějaké dluhy. Reálně se do dluhové situace dostávají prakticky všichni živnostníci v oboru,“ konstatoval Maršálek.

Přestože je podstatně flexibilnější než majitelé větších restaurací, vadí mu neustálé změny mantinelů, v jakých se mohou podnikatelé v pohostinství pohybovat. Už jen zkrácení otevírací doby na 20. hodinu znamená pro Café Nová doba propad tržeb ze 70 na 40 procent oproti běžné situaci.

„To zkrácení odrazuje samozřejmě hlavně pivaře, čili to znamená rychle se pře-orientovat spíše na kávu, pochutiny… Většina lidí je z opakovaných restartů už zoufalá, protože každý začátek něco stojí. Ubíjející je představa, že máte restauraci, kde vyhodíte zásoby a za 14 dnů je nakupujete znovu,“ prohlásil hostinský v narážce na očekávané opětovné omezení gastronomických služeb.

Navýšení kompenzací neočekává a vládu nicméně do jisté míry chápe. „Mají to složité a ta nemoc je reálný problém. Chybí nám ale jakákoliv jistota. Pomohlo by třeba jen vědět, že se 14 dnů nebude nic měnit,“ dodal Maršálek.

V každém případě je připraven na to, že období nejistoty a zvratů bude trvat ještě minimálně několik měsíců.