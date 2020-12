Držitel českého rekordu za nejdelší vzdálenost ujetou autostopem má na kontě dvě velké cesty tímto způsobem kolem světa. „Lidé mi pořád říkají, že je to nebezpečné,“ říká Slávek Král.

I když musel letošní výlety kvůli pandemii oželet, nenudí se. „Trávím čas u rodičů, pomáhám jim s prací na zahradě. Mám větší pohodu. Věci většinou řeším po telefonu na cestách, nyní je dělám poctivěji z klidu domova,“ říká Král.

V ohrožení je i ekofarma

V posledních letech už do světa vyráží méně a věnuje se především pořádání cestovatelských přednášek a festivalů. Ty byly ještě donedávna jeho hlavním zdrojem příjmů. „Letos jsem na 70 přednášek zrušil a přesunul je na nové datum. A pak jsem je zrušil znovu,“ říká vyznavač nízkonákladového cestování.

Nekonaly se ani dva festivaly, které organizuje zcela sám. „Byl to můj projekt, který stál celý na mně. Pouze na místě mi pomáhali dobrovolníci. Vstupné bylo nízké, abychom si akci užili,“ popisuje. Navíc se chtěl pustit i do většího benefičního festivalu v Praze pro Člověka v tísni, který taktéž musel přesunout.

Letos už se chystal částečně usadit a pořídit si pozemek, na kterém by zřídil ekologickou farmu s ubytováním. „Nebudou na to peníze, takže nevím, jestli se do toho pustím,“ říká dobrodruh, který měl tento rok cestovat zcela jinak než dosud.

Jako ambasadora si jej vybrala cestovní kancelář Kudrna, s níž měl vyrazit na výpravy do českých vesnic rumunského Banátu. „Chtěl jsem si zkusit, jaké to je, jet někam s cestovkou, nabídli mi to zadarmo. Říkal jsem si, ty jo, to jedu hned,“ těšil se cestovatel. Kromě toho také zrušil pár dalších menších výletů po severní Evropě.

Stopařův průvodce zeměkoulí

Díky zrušeným akcím mu tak zbylo více času na přípravu knihy, jež vyšla v listopadu pod názvem Stopařův průvodce zeměkoulí. Pokřtěna byla v Holešovicích v Paralelním Polis.

Čítá 170 krátkých příběhů z osmi let cestování. „Je tam to nejzajímavější, co se mi stalo. Zážitek není přenositelný, ale může dát nadhled, co vše se může na cestách stát, když jedeš tímto způsobem,“ říká.

„Kromě skvělých zážitků je tam ale i to, co vše se může pokazit, jako setkání s drogovými dealery nebo jak jsem se nakazil malárií či dostal výškovou nemoc,“ dodává. Text je doplněn o QR kódy, kde se mohou čtenáři o jednotlivých příhodách dozvědět více informací.

Lidi, kteří jeho způsob cestování následovali, počítá na stovky. „Po letech mě zastavují s tím, že se po mé přednášce rozhodli vyrazit na cestu stylem, kterým cestuji já, a děkují mi. To je skvělý pocit, je to pro mě nejlepší odměna a motivuje mě to jít dál,“ uzavírá Král.