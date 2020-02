Zámek zůstane otevřený, jak to přesně bude vypadat, záleží na harmonogramu stavebních prací. Sezona má začít klasicky 1. dubna a skončit 31. října. Omezení by se mělo týkat hlavní trasy s renesančními sály. Některé kulturní akce budou muset být zřejmě přesunuty na jiné místo.

Do výběrového řízení se do 18. prosince loňského roku přihlásilo pět firem. Ve čtvrtek 16. ledna investor vybral nejvýhodnější nabídku. „Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma Geosan Group. A to ve výši 167 milionů korun včetně DPH. Nabídka splňuje veškeré požadavky stanovené v zadávacích podmínkách. Nyní poběží lhůta 15 dnů na podání námitek, poté bude možno uzavřít smlouvu s dodavatelem“, sdělil ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Nové infocentrum

Stavební obnova se zaměří na vybrané části areálu zámku, které zahrnují část starého gotického hradu, jižní křídlo a kapli Všech svatých, část renesančního křídla, sklepy starého hradu a hospodářskou budovu bývalého zámeckého pivovaru, vše včetně interiérů. Součástí akce je i zámecká zahrada, páteřní rozvody technických sítí, plochy nádvoří a fasády.

„V rámci stavební obnovy budou dělníci a řemeslníci řešit také rekonstrukci interiérů v prohlídkových trasách starého hradu a jižního paláce, vybudování nového návštěvnického centra včetně sociálního zařízení, úpravu stávající pokladny a zámeckého depozitáře v budově pivovaru,“ řekla mluvčí českobudějovické správy NPÚ Markéta Slabová.

Rozsáhlou rekonstrukci unikátní památky, která skončí v roce 2022, částečně pokryjí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Předpokládaná cena za stavební obnovu byla vyčíslena na 142 milionů korun bez DPH. Nabídka podaná vítěznou firmou byla ve výši 138 milionů korun bez DPH, tedy zmíněných 167 milionů korun.