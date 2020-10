Když se dvě cestovatelské duše dají dohromady, končívá to něčím velkým. Výsledek může mít podobu například červenobílých pruhů a padesáti bílých hvězdiček na modrém pozadí.

Právě ve Spojených státech se mladý pár před rokem a půl usadil a zatím se jim nechce „domů“. „Cestování pro mě vždycky dost znamenalo, ať už to bylo získání nových poznatků, zkušeností nebo jen pouhá radost ze života,“ vysvětluje šestadvacetiletá americká Karviňačka Andrea s tím, že ve svém příteli našla svou kopii.

Když se zkraje roku 2019 vydali za Atlantik, spousta lidí je od toho odrazovala. „Ještě se dobře neznáte. Nejste zvyklí žít trvale spolu,“ slýchávali. Svého kroku však dosud ani minutu nelitovali a všem, kteří mají tu možnost, by doporučili udělat totéž: poznávat svět, dokud to jde.

Když se zabydleli, popracovali na angličtině a našli si práci v městečku vzdáleném asi čtyřicet minut od Los Angeles, rozhodli se poznat Ameriku ve velkém. „Rázem to jelo. Každý volný den a víkend jsme navštěvovali všechna okolní města – San Diego, Palm Spring, Los Angeles…“

Tančil celý bar

Cestovatelské nohy je zavedly také do Mexika, které, jak tomu říkají, roztančili. „Na pláži v mexickém městě Rosaritu jsme zašli do baru. Místní tam na hudbu tančili své vlastní tance a my zničehonic začali tančit Jede, jede mašinka. Lidé zpočátku nechápavě koukali, oč jde, ale postupně se k nám začali přidávat, až s námi tančil celý bar!“ směje se Andrea při vzpomínce, na kterou nezapomene.

Během čtyř dnů procestovali čtyři státy, San Francisco jim vyrazilo dech. V Americe už toho prozkoumali spoustu a zároveň ještě téměř nic. „Rozhodli jsme se, že tady nějakou dobu pobudeme, chtěli bychom totiž procestovat minimálně polovinu USA, jelikož Amerika je tak velká a má tolik neskutečných míst,“ usmívá se pár, jenž už si život bez neustálého cestování nedokáže představit.

Přesto se Andrea s Lukášem skromně nazývají cestovatelskými začátečníky, kteří se prozatím „jen na rok a půl zasekli v USA“.