Test před návratem do ČR? Soud povinnost zrušil, chybí dostatečné odůvodnění

ČTK





Soud zrušil povinnost pořizovat si před návratem do ČR test na covid-19. Uvedl to server Česká justice s tím, že rozhodnutí bude účinné od 11. září. Z příslušného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví není podle soudu zřejmé, jaká zdravotnická zařízení mohou testy provádět a proč ministerstvo vyloučilo možnost, aby to byla česká zařízení.

Turisté v Karlových Varech. Ilustrační snímek | Foto: ČTK