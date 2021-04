Statistiky letos nezajímají ani majetkové poměry, tedy zda mají lidé auto či ledničku.

Naopak nadále pátrají po faktickém bydlišti Čechů. To aby se starostové obcí dozvěděli, kolik lidí u nich skutečně žije. Kvůli plánování veřejné dopravy zjišťují údaje o dojíždění do práce či do školy.

A pro plánování bytové politiky zase poslouží informace o tom, zda lidé bydlí v podnájmu, nebo ve vlastním. Či jak početné jsou domácnosti.