PRAHA/Smíchov- Od dětství pan P. miloval žvýkačky, jenže tenkrát jistě netušil, že mu jednou budou osudné. Minulý týden ho totiž přistihla ochranka supermarketu na Andělu, jak si do batohu láduje desítky balíčků oblíbené pochoutky.

Pachatel si zřejmě nemohl pomoci nežvýkat./Ilustrační foto | Foto: Milan Jaroš

Přivolaná policie později zjistila, že to nebylo poprvé. Zlodějíček se minulou sobotu odpoledne procházel po smíchovském Tescu a snažil se působit nenápadně. „Do nákupního košíku vložil ručník a pod něj u pokladny nabral dvanáct balíků žvýkaček a vydal se pomalu k regálu s batohy. Zde svůj batoh, který měl celou dobu na zádech položil na regál a dvěma batohy zakryl nákupní vozík plný krabic se žvýkací gumou,“ uvedl policista Petr Štandera. Ukolébán pocitem bezpečí a jistoty, že jej nikdo nevidí, začal kartony z vozíku skládat do svého batohu v polici. Potom si svoje zavazadlo nevzrušeně vzal na záda a zbylé dva ruksaky vrátil na své původní místo a pokračoval oddělením textilu k řadě pokladen. Tam zaplatil několik drobností, které měl na dně vozíku a s nezaplacenými žvýkačkami prošel pokladnou. Když si oddechl, že mu celá akce zdárně vyšla, zastavili ho dva pracovníci bezpečnostní agentury, kteří dostali echo od pracovníků sledující kamerami prostor obchodu.

Jakmile je zahlédl, batoh odhodil a pokusil se neúspěšně uprchnout. Než přijela policie, zaměstnanci zjistili, že v batohu byly žvýkačky za více než tři a půl tisíce korun, nepoškozené zboží bylo po projednání s policií neprodleně vráceno zpět do regálu, odkud je zloděj ukradl. Policejní hlídka, která reagovala na oznámení pracovníků obchodního centra si muže převzala a kontrolou jeho totožnosti objevila překvapivé skutečnosti. „Nejenže nahlédnutí do policejní databáze ukázalo, že to nebyl mužův první žvýkačkový případ, dokonce za podobnou krádež byl v minulosti stíhán, když si nedovoleně přivlastnil žvýkačky v Delvitě,“ doplnil Petr Štandera.

Od soudu v Praze 9 dostal tříměsíční trest a zákaz pobytu v hlavním městě do roku 2010. Smolaře si odvezli na policejní služebnu, kde mu sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí. Po všech právních úkonech policisté zadrženého ubytovali v cele v budově pražské policejní správy v Kongresové ulici. Za maření úředního rozhodnutí může očekávat trest se sazbou mezi půl rokem až rokem, za opakovanou krádež jistě několik měsíců natvrdo také.