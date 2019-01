PRAHA -Dnes zahájená výstava v pražské Lucerně, jejíž exponáty tvoří preparáty lidských těl a orgánů, má dalšího odpůrce. Známý český lékař a předseda České anatomické společnosti Miloš Grim označil výstavu za nelegální.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Tělo zemřelého nemůže být objektem k vystavování. Zákon o pohřebnictví to přímo zakazuje. Samozřejmě s výjimkou těla zemřelého v rakvi před pohřbením,“ uvedl v diskusi na serveru Aktuálně.cz.

Právníci, které Deník oslovil, ale tvrdí, že to není jednoznačné. Zákon o pohřebnictví sice doopravdy zakazuje vystavovat lidské tělo mimo rakev, ale současně povoluje několik výjimek. „Těmi jsou, pokud vystavení slouží pro potřeby vědy, výzkumu či výuky,“ říká pražský advokát Jiří Jaroš.

I když Grim označuje výstavu za šoubysnys, který nemá s výukou mnoho společného, advokát soudí, že by pořadatelé přínos pro výuku, obhájili. „Ale hrálo by roli například i to, nakolik budou podmínky výstavy důstojné a nebude opravdu přecházet v šou. Problém by třeba mohl být, kdyby tam hrála popová hudba,“ dodal Jaroš. Ředitel výstavy Roy Glover přitom v rozhovoru pro Deník prohlásil, že záměrem výstavy je primárně věda a výuka.

Právní výtky v minulosti provázely i jiné výstavy. Nevedly však k jejich uzavření. Když např. přivezl zakladatel plastinace profesor Gunter von Hagens v roce 2003 do Mnichova svou výstavu preparovaných mrtvol, hrozilo mu, že jeho exponáty skončí pod zemí. Pohřební zákon Bavorska totiž nařizuje pohřbít každého zesnulého do 48 hodin. I přísný bavorský soud ale tenkrát výstavu nakonec povolil s tím, že je vědecká.