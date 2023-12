Pyšnili se sérií čtyř vítězství v řadě, chtěli přidat pátou, zůstalo však jenom u přání. Basketbalisté Kolína v dalším kole NBL prohráli na palubovce USK Praha 76:102.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Kolín - USK Praha (59:78) | Foto: David Kratochvíl

„Nehráli jsme dobře, zejména v obraně, ale celkově bych výkon připsal únavě. Naposledy jsme hráli v šestici ve Vídni, do Prahy jsme přijeli s deseti hráči, kde domácí měli plný počet připravených a odpočinutých hráčů,“ poznamenal trenér Kolína Predrag Benáček.

„Byl to dobrý zápas, jsem šťastný zejména proto, že je to poprvé v sezoně, co jsme dokázali porazit stejný tým dvakrát. Zápas jsme dostali na svou stranu hlavně díky obraně, což bylo i naším cílem. Chtěl bych svým hráčům dát kredit i za velmi dobrou hru v útoku, měli jsme dobré střely, navíc s 24 asistencemi a statistika +/- značí, že šlo o kolektivní výkon. Je to dobrá reakce na náš výkon z předchozího utkání,“ řekl trenér USK Frank Kuhn.

Přímý souboj o třetí místo tabulky nebyl z pohledu Kolína vůbec vydařený. Od začátku ztrácel. Na hráčích byla znát únava z náročného programu, navíc je decimují nemoci a zranění. Naproti tomu Pražané sršeli energií. USK bez větších problémů porazilo Kolín i podruhé v sezoně.

„Chyběla nám agresivita a po posledním zápase ve Vídni, který jsme odehráli v šestici, byla určitě vidět i únava,“ podotkl křídelní útočník Kolína Filip Halada.

„Pro nás bylo nejdůležitější, jak zareagujeme na porážku s Nymburkem. Myslím, že se nám to podařilo perfektně. Od začátku jsme šlapali a vytvořili jsme si náskok 20 bodů, který jsme si dokázali udržet po celý zápas. Podali jsme super výkon a doufám, že v tom budeme pokračovat i nadále,“ uvedl Dalibor Vlk, křídlo USK Praha.

Body: Vlk 23, Švec 22, Samoura 18, Johnson 16, Petružela 7, Vyroubal 6, Fuxa 4, Faulkner 2, Palas 2, Šafařík 2 – Veljković 20, Bošković 17, Halada 11, Číž 7, Redparth 7, Novotný 5, Stegbauer 5, Goga 4. Rozhodčí: Blahout, Pokorný, Kavan. Trojky: 21/10:24/8. Střelba 2 body: 46/28:37/19. TH: 21/16:25/14. Doskoky: 44:30. Chyby: 24:19. Diváků: 761.