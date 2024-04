/FOTOGALERIE/ Na kulatých 300 zaokrouhlily svoji nepřetržitou šňůru vítězství v tuzemské nejvyšší soutěže basketbalistky ZVVZ USK Praha. Jubilejního čísla dosáhly ve třetím semifinále play-off proti Hradci Králové, výhra 106:64. O obhajobu titulu si to rozdají s vítězem brněnského souboje Žabiny - KP, prvně jmenovaný klub vede 2:0 na zápasy.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

„Jsme rádi, že jsme to zvládli nejrychlejší možnou cestou 3:0, ale musíme si upřímně říci, že to je naše povinnost, aby to tak skončilo. Byl to víc útočný zápas než obranný, což ukazuje skóre. Z naší strany tam byly chyby, které se nemůžou opakovat příští víkend na Final Four Euroligy. To je klíčové, abychom si uvědomili, aby to soustředění bylo neustálé, a nejen v určitých pasážích zápasu," poznamenal Martin Pospíšil, asistent trenérky Pražanek.

„Začali jsme utkání dobře, vedli jsme asi 8:4, pak tedy soupeř hodně utekl, dal asi 34 bodů za čtvrtinu, což bylo moc, a i ta obranná činnost hlavně obrana na míč se mi v prvním poločase nelíbila, šedesát obdržených bodů je moc. Bohužel nemůžeme konkurovat výškové převaze USK, ale jsem docela rád za útok a máme tu sérii za sebou a můžeme se soustředit na boje o bronz. USK gratuluji k postupu," dodal hradecký kouč Miroslav Volejník.

Devátá evropská výhra v řadě! Basketbalistky USK porazily Salamancu