Úvodní zápas nového roku se basketbalistům pražského USK nepovedl zrovna podle jejich představ. Na domácí palubovce přivítali ústeckou Slunetu, která vyhrála 71:62.

Basketbalisté USK (na archivním snímku) podlehli doma Ústí nad Labem. | Foto: Deník

Začátek zápasu se ale nesl ve znamení tlaku Pražanů. Dali tři trojky za sebou a po pěti minutách vedli 15:6. Hosté si vzali oddychový čas, krátce po něm měli domácí náskok už jedenácti bodů… ale od té doby se jen zmenšoval a Ústí začalo přebírat nadvládu.

Severočeši si neustále udržovali mírný náskok a ve čtvrté části pak definitivně rozhodli o svém vítězství.

"Prohra mrzí, protože potřebujeme nějakou výhru k tomu, abychom si zajistili účast v A1, což je momentálně priorita číslo jedna. Nemůžu se však na svůj tým zlobit, protože Ústí je skvělý tým. Ještě 7-8 minut před koncem jsme mohli pomýšlet na výhru, ale udělali jsme spoustu chyb. Jako pozitivum beru i to, že jsme je nejlepšího hráče Nicholse udrželi na 12 bodech. Číslo našich ztrát je obrovské, dalo by se říci, že nás to stálo výhru, ale 19 asistencí říká, že jsme podali mnohem lepší kolektivní výkon než naposledy. Takže na dnešním výkonu lze najít i pozitiva," řekl k utkání kouč USK Frank Kuhn.

Jedenáctá prohra v řadě. Slavia doma padla s Olomouckem

"Začali jsme docela dobře, vytvořili jsme si dokonce náskok, který jsme bohužel nedokázali udržet do konce první čtvrtiny. Ústí šlo přes nás, ve druhé čtvrtině si udělalo náskok, který jsme ještě do poločasu dokázali regulovat. Měli jsme dobrou obranu, dokázali jsme Ústí udržet na 71 bodech, což je super výkon. Musíme se více soustředit na náš útok, protože jsme dali jen 62 bodů, navíc doma. Měli jsme dost ztrát, musíme se trochu uklidnit, být trpělivější, ale jinak je tam vidět posun. Musíme pokračovat v naší práci, v sobotu máme další zápas v Olomouci. Jedeme dál, musíme se dostat na vítěznou šňůru," doplnil jej hráč Marek Vyroubal.

USK Praha - Sluneta Ústí nad Labem 62:71

Čtvrtiny 19:20, 17:17, 15:17, 11:17). Nejvíce bodů: Vlk a Faulkner po 11, Vyroubal 9, Samoura 8 - Pecka 17, Váňa 15, Nichols 12, Rowan 9.

Zdroj: Youtube

Zdroj: cbf.cz