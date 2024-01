Citelně oslabení jeli basketbalisté Slavie pokusit se přerušit sérii porážek na palubovku Pardubic. Bez opor Pumprly, Varnera a Kimbrougha ale na domácí nestačili, prohráli 75:84 a radost z vítězství nezažili už dvanáct zápasů za sebou!

Pardubičtí basketbalisté doma udolali Slavii Praha. | Foto: Milan Křiček

„Zápas nemůžu hodnotit nijak negativně. Jsem pyšný na to, co moji hráči předvedli. Určitě jste si všimli, že nezažíváme nejlepší sezonu, máme hodně zraněných hráčů. Dnes nás bylo jen osm, ale bojovali jsme. Za rozhodující faktor utkání považuji právě to, že jsme nastoupili jen v osmi hráčích, byli jsme unavenější mnohem dříve než domácí hráči. Také jsme v klíčové fázi zápasu neproměnili několik důležitých střel, zatímco domácí ano, to nakonec rozhodlo," řekl k utkání kouč Slavie Hugo Salgado.

První čtvrtina patřila domácím dlouhánům. Kromě dvou případů byli neustále v plusu. V jejím závěru pláchli soupeři na devět bodů. Druhý kvartál rozjeli výborně a světelná tabule hlásila průběžný stav 30:15. Slavia se ale nesesypala. Od situace 22:36 z jejího pohledu se stačila do konce první půle vyhrabat až na 39:41.

Jedenáctá prohra v řadě. Slavia doma padla s Olomouckem

Nabyté sebevědomí outsider zužitkoval po změně stran a vyšplhal se k vedení 54:50. V tu chvíli si pardubická "Beksa" uvědomila vážnost situace, když v tomto momentu mohla ztratit celou sezonu. Po devítibodové šňůře se vrátila do laufu. Nicméně před závěrečným hracím obdobím měla k dobru pouze tři body. V poslední desetiminutovce ale překvapení a vlastní popravu nedovolila. Trpělivě si vypracovala devítibodové vedení. Ještě jednou ji tým z hlavního města zabrnkal na nervy (71:68), ovšem zareagovala sérii 10:1. Dvanáct bodu k dobru ji pomohlo ke kontrolovatelné koncovce.

Zdroj: Youtube

"Jsem pyšný na náš tým, jakým výkonem jsme se prezentovali, bojovali jsme. Hráli jsme v podstatě to, co jsme chtěli, ale chyběli nám dva klíčoví hráči a nastoupilo nás jen osm. V koncovce rozhodlo to, že jsme byli unavenější. Já osobně jsem rád za 31 bodů, ale když to nevede k týmovému vítězství, samozřejmě to hodně mrzí," poznamenal slávistický rozehrávač Teddy Okereafor.

Smolný vstup do nového roku. USK doma nechal body Ústí

Kooperativa NBL – 20. kolo: Pardubice – Slavia Praha 84:75

Čtvrtiny 20:11, 21:28, 18:17, 25:17. Body: Chatman 24, Škifić 20, Šafarčík 13, Pekárek 8, Vyoral a Švrdlík po 6, Potoček 4, Burda 3 – Okereafor 31, Thompson 12. Agravanis 10, Jelínek 8, Mrázek 6, M. Mareš 5, Šťovíček 3. Rozhodčí: Salvetr, Kec, Kresmer. Fauly: 20:16. Pět osobních chyb: Šafarčík (P). Trestné hody: 13/9 – 21/16. Trojky: 11:7. Doskoky: 40:31. Diváků: 1090.

Zdroj: cbf.cz