/VIDEO/ Na konci ledna basketbalisté Slavie dokázali utnout černou sérii čtrnácti porážek v řadě, když uspěli na palubovky Olomoucka, ale v následujícím domácím zápase během prvního únorového víkendu opět padli. Nestačili na Ostravu 80:89.

Ze zápasu Slavie s Ostravou na palubovce severomoravského týmu během aktuální sezony. | Foto: NH Ostrava

„Tenhle zápas měl dvě úplně rozdílné části. V první polovině jsme si asi mysleli, že nemusíme hrát, když jsme vyhráli minulý zápas. V druhé polovině jsme se dokázali do zápasu vrátit, i když jsme ztráceli 20 bodů, bojovali jsme o vítězství se stejnou aktivitou jako v minulém zápase. Jednoduše řečeno je potřeba, abychom tu stejnou intenzitu z druhé poloviny předváděli celý zápas," komentoval prohrané utkání slávistický kouč Hugo Salgado.

Bylo to přesně, jak popisoval. Hráči ostravské Nové Huti vedli na konci poločasu až o 21 bodů a vypadalo to, že je o všem rozhodnuto. Během druhé půle ale slávisté zabojovali a začali velkou ztrátu snižovat. Šest minut před koncem stáhli rozdíl na pouhé čtyři body, ale závěr zápasu patřil hostům a ti nakonec dokráčeli k vítězství 89:80.

„Myslím, že byla škoda, že jsme nehráli celý zápas jako v druhé půlce. Trvalo nám dlouho, než jsme začali doopravdy hrát, nepadaly nám snadné střely. V druhé půlce nám to začalo padat, bojovali jsme, ale rozdíl ve skore byl už moc velký na to, abychom se dostali do vedení. Teď se musíme soustředit na středeční utkání, které potřebujeme vyhrát," řeklo k utkání slávistické křídlo Lesley Varner.

„Hráli jsme naši hru první poločas, poté jsme ztratili to momentum naší hry a dopadlo to vlastně tak, že jsme válčili dlouho. Jsem rád, že kluci to nakonec zvládli, zvedli jsme se, opět jsme našli náš rytmus, vyhráli jsme a to je nejdůležitější," dodal ostravský pivot Igor Svoboda.

Ohlasy po zápase:

Zdroj: Youtube

Slavia Praha - NH Ostrava 80:89 (10:25, 21:23, 24:22, 25:28)

Nejvíce bodů: Varner 29, Agravanis 20, Thompson 12 – Madden 19, Williams 13, Snopek a Rhodes po 12, Majerčák 11, Mich. Svoboda 10. Rozhodčí: Baloun, Vošahlík, Dombrovský. Trstné hody: 23/20 – 23/19. Trojky: 6:10. Doskoky: 29:30. Fauly: 22:23. Diváci: 731.

Tabulka skupiny A2:

Zdroj: nbl.cz