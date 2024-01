Už už se radovali z vítězství, ale koš v poslední vteřině jim radost překazil. Basketbalisté USK Praha prohráli zápas dvacátého kola nejvyšší soutěže na palubovce Olomoucka 66:67.

Basketbalisté USK Praha (na ilustračním snímku) prohráli na palubovce Olomoucka 65:66. | Foto: Lukáš Šamal

„Byla to velká bitva z obou stran, ve které měli domácí více štěstí v úplné koncovce. Hráli ale dobře a rozhodně nevyhráli náhodou. My jsme neměli dobrý první poločas, dokázali jsme se ale zvednout a za to si hráči zaslouží kredit. Zlepšeným výkonem se dostali k možnosti bojovat o výhru, příště se jim to povede," zhodnotil zápas kouč Pražanů Frank Kuhn.

Už první tři minuty, po kterých domácí prohrávali 1:2 naznačily, že si střelci obou týmů zpočátku seřizovali mířidla. O něco lépe se při této činnosti dařilo domácím, kteří od stavu 7:7 zaznamenali pět bodů v řadě a vedení udrželi až do konce desetiminutovky – 13:10.

Ve dvanácté minutě Olomoucko odskočilo na 20:12, hráči USK ale odpověděli šesti body a dotáhli se zpět na kontakt. Více ze hry přesto měli Hanáci a na výsledku se to projevilo na začátku druhé poloviny periody, kdy po koši s faulem Bailey zvyšoval na 30:20 a poprvé zařídil dvouciferný rozdíl mezi soupeři. Díky dobré obraně náskok udrželi a v poločase měli za stavu 39:28 blíže k vítězství.

Ve třetí periodě drželi domácí dvouciferné vedení do 25. minuty, pak se ale dopustili několika chyb na obranném doskoku a USK snížil na 48:49. Minutu před koncem desetiminutovky dokonce Fuxa otočil výsledek a Olomoucko tak po třiceti minutách prohrávalo 49:50 a tušilo, že se blíží dramatická koncovka.

Ve 34. minutě McBrayer srovnal na 55:55, to samé, tentokrát na 62:62, zařídil tříbodovou akcí Bailey. Pak se konečně prosadil z dálky Hemphill, který proměnil první trojku na devátý pokus a posunul Hanáky opět do vedení. Tři a půl vteřiny před koncem ale bylo všechno jinak, když se prosadil Samoura. Domácí si v následném oddechovém čase připravili ještě závěrečnou akci, po které rozjásal hlediště Adamu.

„Neměli jsme dobrý vstup do zápasu. V poločase jsme si ale řekli, že není konec a podařilo se nám ztrátu stáhnout. Po takových koncovkách se utkání hodnotí obtížně, ještě čtyři vteřiny před koncem jsme a výhra byla na dosah. Olomoucko ukázalo, že má dobrý tým, přestože je ve spodních patrech tabulky. Liga je prostě vyrovnaná," poznamenal pivot USK František Fuxa.

BK Redstone Olomoucko - USK Praha 67:66

Čtvrtiny 13:10, 26:18, 10:22, 18:16). Body: Bailey 25, Adamu 14, McBrayer 11, Feštr 6, Hemphill 5, Klepač 3, Škranc 3 - Vyroubal 25, Vlk 12, Faulkner 8, Samoura 6, Šafařík 5, Fuxa 4, Petružela 4, Johnson 2.

