Jednadvacáté kolo nejvyšší soutěže basketbalistů okořenilo pražské derby. Před vyprodanými tribunami Folimanky přivítal tým USK soupeře ze Slavie a porazil je 80:70. Domácí tím ukončili sérii pěti porážek v řadě, naopak slávisté ve své černé sérii pokračují, prohráli už potřinácté.

Basketbalisté USK Praha vyhráli domácí derby se Slavií 80:70. | Foto: USK Praha

"Zápasy jako tento mají své kouzlo, protože jde o derby a očekávali jsme těžké utkání o to víc, že na Slavii jsme vyhráli až po prodloužení. Jsem na svůj tým hrdý, protože hrál tvrdou obranu, a to byl klíč k dnešnímu úspěchu. Zároveň jsme hodně stříleli a na kontě máme 26 asistencí, což je pro nás také velmi dobré číslo. Těší mě i statistika hráčů z lavičky, 38 bodů je obrovská pomoc. Musíme hrát sebevědomě a s ambicí opakovat takové výkony a věřím, že takto se staneme opět vítězným týmem," hodnotil zápas kouč USK Frank Kuhn.

"Myslím, že to byl dobrý zápas, věděli jsme, že Slavia bude bojovat tvrdě. Slavia je talentovaný tým a dokáže skórovat, ale my jsme dobrý defenzivní tým a děláme to, v čem jsme dobří. Byla zde perfektní atmosféra, děkujeme všem fanouškům, že přišli," doplnil jej jeden z jeho svěřenců Matt Johnson.

Domácí hráči si v první polovině zápasu vždy vypracovali náskok, hosté dokázali snížit, ale ve druhém poločase už si "Sovy" náskok hlídaly a dokráčely nakonec k výhře o deset bodů.

"Byl to z naší strany velmi nekonzistentní výkon, lepší momenty střídaly ty horší, a to na obou koncích hřiště. Na USK jsme byli připraveni, a pokud jsme hráli týmově a dodržovali signály, vycházelo nám to, ale v momentě, kdy jsme začali hrát individuálně, nedokázali jsme se prosadit a bylo jednodušší pro USK prosadit se a hrát jejich hru. Chce to větší konzistenci v obraně a lepší reakci v útoku," mínil po prohraném derby kouč Slavie Hugo Salgado.

„Nebyl to úplně špatný zápas, v poslední době se už zvedáme. Se soupeři hrajeme vyrovnaně až do konce, ale vždy tomu něco chybí. Vždy když nám soupeř uteče, sklopíme hlavy, je to rázem o 10 bodů a těžko se pak do toho znovu dostáváme. Chce to trošku více pohybu míče, dohrávání akcí do konce a celkově hrát to, co funguje," přidalo se slávistické křídlo Daniel Olejník.

USK Praha - Slavia Praha 80:70

Čtvrtiny 19:16, 21:13, 21:19, 19:22. Nejvíce bodů: Johnson 13, Vlk 13, Samoura 10, Faulkner 9 - Varner 22, Thompson 16, Mareš 13, Agravanis 10.

