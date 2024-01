Basketbalisté Slavie ve středu na domácí palubovce hostili Olomoucko. Poslední hostil předposledního, na straně Pražanů deset porážek v řadě, pět za sebou na straně Hanáků. A ti svoji sérii ukončili. Vyhráli 90:81 a slávistům odskočili v tabulce na rozdíl dvou výher. Pražané natáhli šňůru porážek na číslo 11.

Kouč basketbalistů Slavie Hugo Salgado musel překousnout kolaps ve druhé polovině proti Olomoucku. | Foto: Deník/Petr Widenka

Domácím se přitom rozjezd zápasu podařil. Už v první čtvrtině si vypracoval až třináctibodový náskok. Hosté zabojovali, snížili, ale slávisté opět odskočili na dvouciferný rozdíl. Ten už se ale pak jen snižoval… Do poločasu se šlo za stavu 45:38, před poslední částí vedla Slavia 67:62, ale ta poslední se jí vůbec nepovedla, prohrála ji 14:28 a byla z toho nakonec prohra o devět bodů.

„Depresivní druhá půlka, do které jsme se dostali vlastním přičiněním. V první polovině jsme měli všechny zbraně, jak vyhrát, a ve druhé půlce jsme se rozhodli hrát individuálně jeden na pět hráčů. To nám nejde, hrajeme dobře jenom jako tým. V posledních dvou zápasech jsme si dokázali, že když hrajeme týmově, tak skórujeme a dobře bráníme. Bohužel vždy, když začneme hrát individuálně a děláme ze sebe superstars, nutíme se do střel a to je problém, se kterým se musíme vypořádat," postěžoval si kouč Slavie Hugo Salgado.

Lvi nedali Odolce šanci. Rozhodlo podání, mínil MVP zápasu Casey Schouten

Podobně hovořil i rozehrávač Radovan Mrázek: „Zápas se hodnotí velmi těžko, hned ze začátku jsme hráli hezký týmový basket, rychle jsme šli do vedení a Olomoucko jsme přehrávali. V druhé půlce nás týmový duch úplně opustil, snažili jsme se každý hrát sám na sebe a to nevycházelo. Olomoucko začalo proměňovat za mě docela dost těžkých střel. Poté jsme se dostali do nějakých trablů s fauly a závěr zápasu jsme vůbec nezvládli a prohráli jsme.”

Na straně hostů bylo pochopitelně veseleji. „Byl to mimořádně soutěživý zápas mezi dvěma týmy, které opravdu bojovaly o vítězství. Slavia vyhrávala ze začátku, ale naši hráči to nevzdali a za to je musím ocenit: Po celou sezonu jsme se na to nevykašlali, pořád jsme bojovali a tentokrát jsme za tuto mentalitu byli odměněni. Nepřestali jsme bojovat a ve čtvrté čtvrtině jsme trefili několik střel a vyšly nám akce. Je to skvělý pocit konečně vyhrát, protože jsme se za sezonu museli vypořádat se spoustou problémů, ale nevzdali jsme to a teď jsme za to odměněni," pochvaloval si olomoucký kouč Andrew Hipsher.

BK Slavia Praha - BK Redstone Olomoucko 81:90

Čtvrtiny 27:16, 18:22, 22:24, 14:28. Nejvíce bodů: Body: Varner 16, Kimbrough 14, Mareš 14, Pumprla 9 - McBrayer 25, Bailey 17, Škranc 16, Adamu 15, Hemphill 9.

Tabulka NBL po 19 kolech

