Basketbalisté Nymburka zvítězili ve 4. kole nadstavby Kooperativa NBL na hřišti USK Praha 84:79 po prodloužení. Zápas rozhodl dvěma trojkami v závěru Ty Gordon. Nymburk tak má na prvním místě tabulky náskok už dvou výher na druhou Opavu, která prohrála v Brně. Nejlepším hráčem Nymburka v zápase byla nová posila Myles Stephens, který debutoval 18 body, 9 doskoky, 3 asistencemi a 3 bloky. S užitečností 31 se postaral o třetí nejlepší nymburský individuální výkon sezony.

Z basketbalového utkání nadstavby Kooperativa NBL USK Praha - Nymburk 79:84 po prodl. | Foto: David Šváb

Nymburk nastoupil k utkání kromě zraněného Spencera Svejcara také bez reprezentanta Jaromíra Bohačíka, kterého se trenéři rozhodli na poslední chvíli šetřit, jelikož příští týden čekají na Nymburk tři zápasy v poháru. Navíc si rychle udělal dva fauly Ondřej Sehnal a trenér Francesco Tabellini tak musel improvizovat v rotaci.

Situaci mu ulehčilo, že nový hráč Stephens ihned zapadl do nymburské hry. Během prvních tří minut v české lize předvedl hlavně skvělou obranu a rychlé tři bloky. Postupně si začal více věřit v útoku.

Jenže domácí hráči podobně jako zkraje sezony předváděli svůj nejlepší basketbal a od začátku se tak hrálo velmi vyrovnané utkání, ve kterém ani jeden z týmů nevedl dvouciferným rozdílem. Ve druhé čtvrtině sice Nymburk po trojkách Ondřeje Sehnala a Martina Kříže a zisku a smeči Jakuba Tůmy vedl o osm bodů, ale Pražané se opět dotáhli a Nymburk se jich nemohl zbavit ani ve druhé půli, kdy se neustále drželi na dostřel.

Ve vyrovnané koncovce si nymburk pomohl dobrou obranou, ale koš dal jen Stephens. Na druhé straně jedním trestným hodem srovnal Patrick Samoura. Oba celky pak měly svou šanci zápas rozhodnout, ale ani jeden neuspěl, když na domácí straně nezopakoval Johnson svou vítěznou střelu z prvního vzájemného utkání sezony.

V prodloužení začali lépe domácí a vedli 79:74, což bylo jejich nejvyšší vedení v zápase. Jenže v posledních dvou minutách už jim Nymburk nedovolil skórovat a šňůrou 10:0 zápas zlomil na svou stranu. Nejprve dal trojku Gordon, poté přidal koš Mathon, a zápas rozhodl další trojkou Gordon, než Mathon potvrdil výhru z trestných hodů.

OBRAZEM: Karviná nestačila na Spartu, schytala trojku. Vše načal parádou Krejčí

„V první řadě musím upřímně pogratulovat domácímu týmu, protože odvedli opravdu skvělou práci. Hráli s extrémním nasazením, velkou tvrdostí a nadělali nám opravdu hodně problémů. Nakonec to mohlo skončit výhrou na obě strany. Opravdu na mě udělali dojem a to je znám,“ chválil soka nymburský trenér Francesco Tabellini. „My sice nehráli náš nejlepší zápas, ale přesto jsme podali solidní výkon. Samozřejmě jsme mohli být lepší při střelbě trestných hodů a lépe bránit pod košem, ale důvod, proč to bylo vyrovnané utkání, byl hlavně výkon domácích. Velká gratulace Frankovi Kuhnovi a jeho hráčům. U svého týmu si cením charakteru, který jsme ukázali. Zápas rozhodl Ty Gordon, což je hráč do rozhodujících momentů. A teď to ukázal, když dal ty dvě důležité trojky. A důležitou roli sehrál i nový hráč Myles Stephens. Všichni mohli vidět, že do angažmá v Nymburce vstoupil pravou nohou. Byl užitečný na obou stranách hřiště, nejen v útoku, ale i na doskoku a v bránění jeden na jednoho. Nejsem překvapený, protože ho sleduji už dlouho a proto jsme ho chtěl už na začátku sezony. Dělal jen věci, které jsou pro něj typické. Těším se, jak bude naše hra vypadat, až se s týmem sehraje,“ řekl po utkání Tabellini.

„Byl to hodně vyrovnaný zápas. USK nastoupil s velkým odhodláním a hnali ho fanoušci. Bylo jasné, že vyhrát bude těžké, ale nakonec se nám to povedlo. Těší mě, že jsem k tomu v závěru přispěl. Už bylo načase, abych dal nějaké důležité střely. Mám radost, ale teď je hlavní si rychle odpočinout a posbírat síly na příští týden, kdy nás čeká pohár,“ uvedl Ty Gordon, hráč Nymburka. „Pro mě osobně je normální brát na sebe odpovědnost. Mám rád tyhle velké chvíle, kdy se rozhodují zápasy. Sám sebe považuji za hráče velkých okamžiků a ten si musí brát tyto střely. A jsem rád, že to vyšlo a pomohl jsem k výhře. Hodně nám pomohl ale i nový hráč Myles Stephens. Byl skvělý. Je opravdu hodně atletický a bude pro nás velkým přínosem. Mám za něj radost, že se hned v prvním zápase takto ukázal,“ podotkl na adresu novice v nymburském dresu Gordon.

USK Praha - Nymburk 79:84 po prodl. (18:18, 20:23, 21:18, 14:14 – 6:11)