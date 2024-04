/FOTO, VIDEO/ První finálový krok mají za sebou basketbalistky ZVVZ USK Praha. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové přehrály v úvodním duelu poslední série tohoto ligového ročníku na domácí palubovce Žabiny Brno 68:51 a dvě výhry je dělí od dalšího titulu. Výhra pro ně byla v lize 301. v řadě.

V základní části i nadstavbě spolu sehrály oba celky relativně vyrovnané duely, kdy dvakrát Žabiny pokukovaly i po překvapení, podobně jako v minulých letech ale zatím probíhá finále jasně v režii USK.

Zlomová byla pro duel druhá čtvrtina, když po úvodní vyrovnané a defenzivní desetiminutovce domácí hráčky nakoply motory a drtivou čtvrtinou 24:10 duel prakticky rozhodly.

Pozápasové ohlasy:

Žabiny trápila střelba, částečně si vylámaly zuby na přesné a agresivní obraně USK navazující na velmi dobré představení na euroligovém Final Four minulý víkend, částečně ale Žabiny míjely dobře připravené střely, které jim v předchozích týdnech do koše padaly. Už jim tak nepomohl naprosto vyrovnaný druhý poločas, ve kterém to skončilo 30:30. Už ani nepadlo dostatečné množství bodů, aby mohly Žabiny pomýšlet na zdramatizování.

Ani jednomu z celků se nedařilo při střelbě za tři body, vyrovnaná byla situace na doskoku i ve ztracených míčích, Pražanky ale vydřely dvojnásobek trestných hodů, a navíc byly výrazně efektivnější při střelbě za dva body.

Bez nejlepší střelkyně z Final Four Francouzky Valériane Ayayi byla oporou Australanka Ezi Magbegor s 16 body, na třináct se dostala Gabriela Andělová, jedenáct dodala Němka Nyara Sabally. Žabiny měly střelkyni ve dvanáctibodové Američance Elisse Cunane, do dvouciferných čísel se dostala ještě desetibodová ex-Pražanka Simona Sklenářová. Pouze pět bodů dala Natálie Stoupalová, s nulou odchází z duelu jinak skvělá střelkyně Petra Záplatová.

ZVVZ USK Praha – Žabiny Brno 68:51 (14:11, 24:10, 12:8, 18:22)

Body: Magbegor 16, Andělová 13, Sabally 11, Hof 10, Cazorla a Voráčková 7, Conde a Přibylová 2 - Cunane 12, Sklenářová 10, Knežević 9, Hamzová 7, Dudášová 6, Stoupalová 5, Čechová 2, Záplatová 0.