Basketbalistky ZVVZ USK Praha zvítězily v 11. kole Evropské ligy doma nad španělskou Salamancou 78:64 a po deváté výhře v soutěži za sebou sahají po triumfu ve skupině B. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové, které mají s bilancí 10:1 jistý postup do čtvrtfinále, táhly se 17 body kapitánka Teja Oblaková a María Condeová.

"Tohle vítězství chutná. Nebylo to jen o vítězství, ale také o způsobu, jakým jsme ho dosáhli. To mě těší nejvíc," řekla po utkání novinářům Hejková. "Před sezonou takovouto bilanci (10:1) nikdo nečekal. Máme z toho velkou radost. Ale před námi je nejtěžší část sezony a ten tým je stále čerstvý," doplnila.

Pražanky porazily Salamancu počtvrté z pěti posledních utkání a podruhé v této sezoně. Doma nad španělskými vicemistryněmi vyhrály pošesté za sebou. Naposledy s nimi prohrály před vlastními fanoušky před více než jedenácti lety. Další duel čeká USK Praha příští středu na palubovce francouzského Villeneuve d'Ascq.

České mistryně se musely v prvním euroligovém utkání v novém roce obejít bez zraněné pivotky Nyary Saballyové. Do utkání z lavičky nezasáhla ani španělská rozehrávačka Maite Cazorlaová. Salamanca přicestovala do Prahy bez Silvie Domínguezové a Mariely Fasulaové.

Hráčky USK získaly díky sedmi bodům Voráčkové brzké vedení 13:6. Salamanca reagovala oddechovým časem, náskok domácího týmu ale i dál narůstal a první čtvrtinu vyhrály Pražanky o 11 bodů.

Také ve druhé čtvrtině pokračovaly domácí hráčky v sebevědomém výkonu. Po tříbodové trefě Oblakové s klaksonem odcházely do poločasové přestávky s osmnáctibodovým náskokem. Oblaková byla tou dobou na deseti bodech, stejně jako její spoluhráčka Magbegorová.

"První čtvrtina a celý první poločas to bylo přesně to, co jsme chtěli hrát. Což byl rozdíl oproti předchozím zápasům, kdy jsme to doháněli. Před zápasem jsme upozorňovali na to, že musíme začít od první sekundy, abychom to nehráli tak, že první čtvrtina je rozcvička," uvedla Hejková.

Salamanca ve druhé půli zpevnila obranu a na začátku třetí čtvrtiny se dotáhla na 13 bodů. Čtvrtý faul si navíc udělala Magbegorová. Pražanky si však od stavu 50:37 pomohly šesti body za sebou a znovu odskočily. K dvouciferným střelkyním Oblakové a Magbegorové se přidaly Valériane Ayayiová a Condeová. Před závěrečnou částí vedly hráčky USK o 17 bodů.

Pražanky se v závěrečných pěti minutách musely obejít bez vyfaulované Magbegorové a Salamanca ještě snížila na rozdíl 11 bodů. Odpor soupeře ale definitivně zlomila trojkou Oblaková, k níž se vzápětí přidala i Condeová.

"Před zápasem jsem se s nimi bavila a žádala je, aby byly dnes lídryně. Hlavně v obraně. Když jsou totiž lídryně v obraně, v útoku je to pak jednoduché. U Condeové je to normální, ale Oblakové jsem říkala, aby se vrátila ke svému basketbalu. Aby nehrála jen na přihrávky, ale také na koše," řekla Hejková.

Nejlepšími střelkyněmi hostů byly Andrea Vilaróová a Olcay Cakirová se 14 body.

ZVVZ USK Praha - Salamanca 78:64 (22:11, 46:28, 63:46)

Nejvíce bodů: Oblaková a Condeová po 17, Ayayiová 13, Magbegorová 12 - Čakirová a Vilaróová po 14, Konéová 8. Fauly: 13:14. Trestné hody: 16/14 - 5/5. Trojky: 8:9. Doskoky: 36:31.