V místě jsou k vidění nejenom současné modely, ale i více než sto let staré vozy a motocykly jako 172, 201, 202, 302 nebo 304 doplněné o naprostý unikát - Peugeot e-Legend, který představuje futuristickou vizi automobilky s plně elektrickým pohonem a nejmodernějšími technologiemi.

“Téměř celý rok jsme s naším týmem pracovali na uspořádání této akce a podařilo se nám soutěž doplnit o naprosto unikátní výstavu vozů a motocyklů Peugeot, která odkazuje až k úplným prvopočátkům výroby,” řekla ředitelka Arkád Denisa Gálová.

“Jsme rádi, že můžeme tuto mimořádnou expozici v Arkádách podpořit. Jedná se nejen o fascinující pohled do naší historie, ale také do budoucnosti. Tu představuje jeden z našich nejúspěšnějších konceptů, Peugeot e-Legend, který je vůbec poprvé k vidění v Česku. Tento vůz odkazuje na kupé Peugeot 504 ze 70. let, a přidává nejmodernější technologie budoucnosti, jako autonomní řízení nebo elektrický pohon,” dodává Marco Venturini, ředitel značky Peugeot v České republice.