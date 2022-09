Andrej Babiš v Praze zase prohrál. A to hned dvakrát. Hnutí ANO opět nedokázalo v hlavním městě vyhrát. Rok 2014, kdy šlo o Babišově hnutí mít ještě nějaké iluze a kdy ANO volby v Praze vyhrálo, je dávnou minulostí. Stejně jako naděje, že by ANO mělo v Praze primátora. Ostatně, se svojí jedinou primátorkou Adrianou Krnáčovou ANO zametlo, až to hezké nebylo. Krnáčová to Babišovi vrátila knihou Zpupnost, kde odhaluje mnohé z poměrů uvnitř hnutí ANO. Babiš pak brutálně populistickou opoziční politikou nejen prohrál ANO v Praze volby, ale sebral hnutí i šanci podílet se na vládě na magistrátu.

Přitom matematicky by to na koalici ANO a vítězné koalice Spolu vyšlo. Lídr vítězné trojkoalice, bývalý primátor Bohuslav Svoboda, se ostatně také v minulých dnech vyjádřil, že lidsky mu je lídr pražské kandidátky Patrik Nacher docela blízký. Pobyt ODS a ANO v magistrátní opozici v minulých letech pak vytvořil předivo, které udělalo koalici možnou.

Pomozme Rusům, kteří nechtějí válčit

Jenže je tu Andrej Babiš. Expremiér, který už stojí před soudem a hrozí mu deset let natvrdo. Ačkoli šlo o obyčejnou zlodějinu, i průměrně inteligentnímu člověku jasnou jako facka, udělal z toho Babiš „politický proces“.

Jako opoziční strana předvádí ANO takový koncert obstrukcí a útoků na vládu, že vůbec v ničem nezaostává za extrémistickou Svobodou a přímou demokracií ultranacionalisty Tomia Okamury. Ve svých opozičních návrzích přešlo ANO do zcela nezodpovědného populismu, jemuž kdyby vláda podlehla, tak Česko do deseti let zbankrotuje. Babiš je toho celého nejen dirigent, ale také nejextrémnější hlas, který nejde přeslechnout.

V Praze, která přece jen více než jiné regiony Česka žije celostátní politikou, nelze Babiše pominout. Na rozdíl od jiných regionů, kde se jak ODS, tak ale třeba i Piráti dokážou s ANO dohodnout a poměrně v klidu vládnout. Nacher, byť i on jel na populistické babišovké lince, se tak může rozkrájet, ale nebude ani primátor, ale ani náměstek, a skončí zřejmě opět v opozici.

Starý a mladý kohout

To slůvko „zřejmě“ se do minulé věty dostalo proto, že na nové koalici se strany celostátní vlády budou muset v Praze ještě dohodnout. Předvolební soupeření Spolu a Pirátů bylo hodně tvrdé. Především primátor Zdeněk Hřib spoléhal na to, že se mu podaří složit pražskou koalici bez Spolu. A udržet si tak post prvního muže Prahy.

Teď, ačkoli Piráti posílili, a voliči tak vlastně vyjádřili spokojenosti s Hřibem samotným, se bude muset spokojit s pozicí dvojky. K většině budou Spolu a Piráti navíc potřebovat Starosty, kteří se poprvé samostatně probojovali do magistrátu. Vytvoření pražské koalice podle vzoru té vládní nebude snadné. Pokud by se to ale nepovedlo, nevěstilo by to pro budoucnost vlády Petra Fialy nic dobrého.