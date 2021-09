Návštěva papeže Františka na Slovensku měla být jednou z posledních šancí, jak mohli Slováci se svojí mizernou 40 procent proočkovaností proti covidu dohonit vyspělou Evropu, nebo aspoň to naše Česko.

Vstupenkou na setkání se Svatým otcem mělo být totiž potvrzení o očkování. Slovenská vláda to jasně a včas vyhlásila, slovenští biskupové s tím vyslovili souhlas. A všichni doufali, že se už téměř prázdná očkovací místa na konci léta zaplní.

Jenže se ukázalo, že ani možnost být na mši s papežem, událost, kterou Slovensko zažije maximálně tak jednou za jednu, či několik generací, k prolomení protiočkovacích postojů většiny Slováků nestačí. Místo očekávaného tlaku tisíců věřících na očkovací místa přišlo nečekané prázdno při registracích na setkání s papežem Františkem.Takové, že to začalo zavánět až trapností.

Slovenská vláda, jako už v minulosti v covidových otázkách mnohokrát, změnila koncem minulého týdne své stanovisko a vzdala to. Na mše s papežem pustí i neočkované. Účastníci setkání se svatým otcem budou jen rozděleni to různých sektorů, jeden pro očkované, druhý pro ty po nemoci a třetí po testu.

Jaký to dává smysl, na to se nemá smysl ptát, protože to smysl nedává. Stejně jako nedává žádný smysl nenechat se očkovat.

„Nechat se očkovat vakcínami, které byly povoleny příslušnými orgány, je aktem lásky. A pomáhat většině lidí v tomto směru je projevem lásky. Lásky k sobě samému, lásky k rodině a přátelům a lásky ke všem lidem,“ řekl už v srpnu sám papež František.

Kéž to na Slovensku papež zopakuje a kéž ho nejen Slováci konečně vyslyší. Protože jinak si opravdu zahrávají s Bohem.