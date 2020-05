Taková rouška se používá v situaci, kdy je člověk sám nakažený a nechce své okolí nakazit. Pokud bychom se chtěli před virem, i tím korona, ochránit my sami, museli bychom místo obyčejných roušek používat respirátory FFP3 (bez ventilku), nebo roušky s nanotechnologií, které dokážou chránit jak nás, tak i naše okolí.

Většina roušek, které dnes nosíme, je prostě hadr přes ústa s účinností 40 %. V době krize moc pomohly a obří díky všem, kteří je šili.

Přišel ale čas je s vděčností odložit a v zemi, která je světovou první ligou nanotechnologie, zajistit skutečnou ochranu. Tím, že nejohroženějším skupinám stát co nejdříve zajistí dostupné nanoroušky nebo respirátory.

Protože pak bychom mohli plně přejít ke stavu, že ti, kteří se cítí zdraví, by nemuseli roušky nosit. A ti, kteří patří do rizikových skupin, by si nasadili respirátor či nanoroušku a ochránili se. Žádat to od státu v březnu byl nesmysl. Ale požadovat to na konci května je namístě.