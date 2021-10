Nestává se tak často, aby ve volebním štábu koalice, která má reálnou šanci významně podílet na příští vládě, byla volební večer nálada jako na pohřbu. V La Fabrice, kde sídlil volební štáb koalice Pirátů a STAN, tomu tak bylo. Tedy hlavně v pirátské části osazenstva.

Kandidáti Starostů totiž přeskočili většinu pirátských povstalců a z dosud dvacetičlenného pirátského klubu zbude v novém parlamentu jen několik poslanců. A Piráti, kteří ještě na jaře mysleli na vládu nad zemí, budou maximálně mít jedno, nebo dvě ministerstva.

Přesto by je nová vládní konstelace neměla obejít. Už proto, že koaliční smlouva mezi Piráty a STAN byla podepsána na čtyři roky. A Vít Rakušan, šéf STAN, je připraven ji dodržet. Ostatně je to on, kdo na preferenční hlasy vyhrál celé volby. A kdyby se premiér volil přímo, mohl být v čele vlády on, ne Petr Fiala.

Piráti se svým nepočetným poslaneckým klubem, jedním, či dvěma ministry dostanou další čtyři roky na to, aby jako strana dospěli. A to do té míry, že v příštích volbách už budou vzbuzovat mezi voliči důvěru a méně obav z nevyzpytatelnosti a radikálních nápadů. Tak, že je už voliči znovu nevykroužkují, ale zakroužkují.

Jako strana, která v předvolebním boji schytala řadu i podpásových úderů, si zasluhují poděkování. A jejich pomoc v uvádění Česka do stavu normální evropské demokracie je a bude potřeba. Proto by bylo nefér je nyní odepisovat. Být součástí vlády „národního úklidu“ po Andreji Babišovi si nepochybně zaslouží. Odpracovali si to.